Botafogo-PB x Inter de Limeira: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (18/05) pela Série C Botafogo-PB e Inter de Limeira jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo Hannah Franco 18.05.26 19h00 Botafogo-PB e Inter de Limeira jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo (Divulgação/Botafogo-PB) Botafogo-PB x Inter de Limeira disputam hoje, segunda-feira (18/05), pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2026. A partida será realizada às 20h (horário de Brasília), no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB). Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Botafogo-PB x Inter de Limeira ao vivo? O jogo terá transmissão ao vivo pela plataforma Max e pelo YouTube, no Canal do Benja, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Botafogo-PB atravessa um momento delicado e não vence há cinco partidas. Após sofrer sete gols nos últimos dois jogos, o Belo caiu para a 15ª colocação e entra pressionado para reagir diante de sua torcida. A Inter de Limeira também vem de derrota e tenta retomar o caminho das vitórias para voltar à zona de classificação. O time paulista ocupa a 11ª posição e sabe que um bom resultado fora de casa pode recolocá-lo na briga pelo G-8. VEJA MAIS Confiança x Maranhão: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/05) pela Série C Confiança e Maranhão jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo Após derrota do Paysandu na Série C, Júnior Rocha reclama da arbitragem: 'Nível muito baixo' Time bicolor teve um jogador expulso na partida contra o Caxias neste domingo (17), em que perdeu por 2 a 0. Botafogo-PB x Inter de Limeira: prováveis escalações Botafogo-PB: Max Walef; Diogo Mateus, Octávio, Saimon e Bull; Jhonata Varela, Dudu Nardini, Igor Maduro e Giovanni; Felipe Azevedo, Rodolfo e Henrique Dourado. Técnico: Marcelo Fernandes. Inter de Limeira: Saulo; Yan Silva, Frazan, Lucas Santos e João Victor; Fabrício Dias, Lucas Buchecha e Romarinho; Getúlio, Vitor Leque e Miguel Bianconi. Técnico: Matheus Costa. Arbitragem de Botafogo-PB x Inter de Limeira Árbitro: Wagner Silveira Echevarria (RS) Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Luciane Rodrigues dos Santos (RS) Quarto árbitro: Douglas Magno de Melo Pereira (PB) FICHA TÉCNICA Botafogo-PB x Inter de Limeira Série C do Campeonato Brasileiro Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB) Data/Horário: 18 de maio de 2026, às 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave botafogo-pb inter de limeira série c COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 mais esportes Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado' Lutador perdeu para Arnold Allen no primeiro main event da carreira no Ultimate 20.05.26 10h32 Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27 mais esportes Ginástica rítmica movimenta Belém com etapa do Campeonato Paraense neste sábado (23) Competição será no Parque da Cidade, com programação a partir das 9h 20.05.26 9h57