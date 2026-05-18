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Botafogo-PB x Inter de Limeira: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (18/05) pela Série C

Botafogo-PB e Inter de Limeira jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo

Hannah Franco
fonte

Botafogo-PB e Inter de Limeira jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo (Divulgação/Botafogo-PB)

Botafogo-PB x Inter de Limeira disputam hoje, segunda-feira (18/05), pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2026. A partida será realizada às 20h (horário de Brasília), no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB). Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo-PB x Inter de Limeira ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo pela plataforma Max e pelo YouTube, no Canal do Benja, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Botafogo-PB atravessa um momento delicado e não vence há cinco partidas. Após sofrer sete gols nos últimos dois jogos, o Belo caiu para a 15ª colocação e entra pressionado para reagir diante de sua torcida.

A Inter de Limeira também vem de derrota e tenta retomar o caminho das vitórias para voltar à zona de classificação. O time paulista ocupa a 11ª posição e sabe que um bom resultado fora de casa pode recolocá-lo na briga pelo G-8.

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Botafogo-PB x Inter de Limeira: prováveis escalações

Botafogo-PB: Max Walef; Diogo Mateus, Octávio, Saimon e Bull; Jhonata Varela, Dudu Nardini, Igor Maduro e Giovanni; Felipe Azevedo, Rodolfo e Henrique Dourado. Técnico: Marcelo Fernandes.

Inter de Limeira: Saulo; Yan Silva, Frazan, Lucas Santos e João Victor; Fabrício Dias, Lucas Buchecha e Romarinho; Getúlio, Vitor Leque e Miguel Bianconi. Técnico: Matheus Costa.

Arbitragem de Botafogo-PB x Inter de Limeira

Árbitro: Wagner Silveira Echevarria (RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)

Quarto árbitro: Douglas Magno de Melo Pereira (PB)

FICHA TÉCNICA
Botafogo-PB x Inter de Limeira
Série C do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB)
Data/Horário: 18 de maio de 2026, às 20h

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