Confiança x Maranhão: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/05) pela Série C

Confiança x Maranhão disputam hoje, segunda-feira (18/05), pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2026. A partida será realizada às 20h (horário de Brasília), na Arena Batistão, em Aracaju (SE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Confiança x Maranhão ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma SportyNet, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Confiança vive um momento delicado na Série C e soma apenas três pontos na competição. Jogando em casa, o time sergipano trata o confronto como fundamental para iniciar uma reação e se afastar da parte de baixo da tabela.

O Maranhão chega embalado por três vitórias consecutivas e ocupa posição dentro do G-8. O bom momento aumentou a confiança do Quadricolor, que tenta manter a sequência positiva mesmo atuando fora de casa.

Com objetivos distintos, as equipes prometem um duelo intenso na Arena Batistão, em um jogo importante para a sequência da competição.

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Confiança x Maranhão: prováveis escalações

Confiança: Felipe; Adalberto, Eduardo Moura, Maicon e Airton; Fábio, Luiz Otávio e Rafinha; Neto, Ronald Camarão e Thiago Santos. Técnico: Ricardo Resende.

Maranhão: Jean; Maurício, Lucão, Keven e André Radija; Rosivan, Vander e Vagalume; Will, Luís Gustavo e Felipe Cruz. Técnico: Zé Augusto.

Arbitragem de Confiança x Maranhão

Árbitro: A definir pela CBF.

Assistentes: A definir pela CBF.

FICHA TÉCNICA

Confiança x Maranhão

Série C do Campeonato Brasileiro – 7ª rodada

Local: Arena Batistão, em Aracaju (SE)

Data/Horário: 18 de maio de 2026, às 20h