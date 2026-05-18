Confiança x Maranhão: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/05) pela Série C Confiança e Maranhão jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo Hannah Franco 18.05.26 19h00 Confiança e Maranhão jogam pela Série C do Campeonato Brasileiro hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo (Divulgação/Confiança) Confiança x Maranhão disputam hoje, segunda-feira (18/05), pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2026. A partida será realizada às 20h (horário de Brasília), na Arena Batistão, em Aracaju (SE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Confiança x Maranhão ao vivo? A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma SportyNet, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Confiança vive um momento delicado na Série C e soma apenas três pontos na competição. Jogando em casa, o time sergipano trata o confronto como fundamental para iniciar uma reação e se afastar da parte de baixo da tabela. O Maranhão chega embalado por três vitórias consecutivas e ocupa posição dentro do G-8. O bom momento aumentou a confiança do Quadricolor, que tenta manter a sequência positiva mesmo atuando fora de casa. Com objetivos distintos, as equipes prometem um duelo intenso na Arena Batistão, em um jogo importante para a sequência da competição. VEJA MAIS Após derrota do Paysandu na Série C, Júnior Rocha reclama da arbitragem: 'Nível muito baixo' Time bicolor teve um jogador expulso na partida contra o Caxias neste domingo (17), em que perdeu por 2 a 0. Paysandu coloca invencibilidade à prova contra o Caxias para seguir no topo da Série C Embalado por sequência positiva e boa campanha, Papão encara equipe gaúcha neste domingo, no Centenário Confiança x Maranhão: prováveis escalações Confiança: Felipe; Adalberto, Eduardo Moura, Maicon e Airton; Fábio, Luiz Otávio e Rafinha; Neto, Ronald Camarão e Thiago Santos. Técnico: Ricardo Resende. Maranhão: Jean; Maurício, Lucão, Keven e André Radija; Rosivan, Vander e Vagalume; Will, Luís Gustavo e Felipe Cruz. Técnico: Zé Augusto. Arbitragem de Confiança x Maranhão Árbitro: A definir pela CBF. Assistentes: A definir pela CBF. FICHA TÉCNICA Confiança x Maranhão Série C do Campeonato Brasileiro – 7ª rodada Local: Arena Batistão, em Aracaju (SE) Data/Horário: 18 de maio de 2026, às 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave confiança maranhão série c COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 mais esportes Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado' Lutador perdeu para Arnold Allen no primeiro main event da carreira no Ultimate 20.05.26 10h32 Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27 mais esportes Ginástica rítmica movimenta Belém com etapa do Campeonato Paraense neste sábado (23) Competição será no Parque da Cidade, com programação a partir das 9h 20.05.26 9h57