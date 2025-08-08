Botafogo oficializa chegada do goleiro Neto mesmo sem acordo de John com o West Ham A contratação é um indicativo que a direção alvinegra não pretende mais contar com John Estadão Conteúdo 08.08.25 16h38 O novo reforço é o goleiro Neto (Reprodução / Instagram @botafogo) O Botafogo anunciou nesta sexta-feira a chegada do seu novo camisa 1. Mesmo com a negociação de John e o inglês West Ham emperrada, o clube carioca fechou com o experiente Neto, de saída do Bournemouth, também da Inglaterra. O reforço assinou por duas temporadas. "Neto é o novo goleiro do Botafogo! Nesta sexta-feira (8), o Glorioso oficializou a chegada do jogador de 36 anos, que estava no Bournemouth-ING. O atleta assinou contrato até o fim de junho de 2027", oficializou o Botafogo. A contratação é um indicativo que a direção alvinegra não pretende mais contar com John, que viu a negociação com o West Ham dar uma esfriada após modificações em cláusulas do negócio que teriam irritado o goleiro. Caso o negócio não seja fechado, o clube carioca deve buscar uma nova casa ao campeão do Brasileirão e da Libertadores de 2024. Revelado no Athletico-PR, Neto estava há anos no futebol europeu, no qual se destacou com as camisas de Fiorentina e Juventus, ambos da Itália, antes de se transferir à Espanha para defender Valencia e Barcelona. Na Inglaterra, foi o goleiro de Arsenal e Bournemouth. Neto já realizou exames médicos e assinou o contrato com o Botafogo. Ele inicia os treinos nos próximos dias e será apresentado oficialmente. "Seja bem-vindo ao Mais Tradicional e sucesso com a Gloriosa Camisa, Neto!", deu as boas-vindas o Botafogo. Garantido nas quartas de final da Copa do Brasil, o Botafogo muda a chave e volta a campo, pelo Brasileirão, neste sábado á noite, na casa do Fortaleza. E como já ocorrera diante do Red Bull Bragantino, o técnico Davide Ancelotti não relacionou John. Os goleiros escolhidos são Léo Linck, que deve fazer seu segundo jogo seguido, Cristhian Loor e Raul. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Futebol Brasileirão Botafogo Neto John COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Após demissão de Enderson Moreira, América-MG encara o Remo com interino Adversário azulino demitiu treinador após seis jogos sem vencer; Diogo Giacomini assume interinamente 08.08.25 17h15 SÉRIE B Davó diz que Remo precisa ter “postura vencedora” contra o América-MG na Série B Atacante azulino destaca lições após derrota, reforça foco do elenco e alerta para o risco de enfrentar adversário pressionado 08.08.25 15h53 caso de polícia Ex-jogador do Botafogo é preso após atropelar quatro pessoas e tentar tomar arma de policial Luan Plácido deixou duas vítimas em estado grave e foi contido após comportamento agressivo 08.08.25 15h28 Futebol Diego Hernandez pode estrear pelo Remo contra o América-MG na Série B Meia está na fase final de recuperação muscular e deve ganhar minutos no segundo tempo 08.08.25 14h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Vila Nova anuncia contratação de lateral ex-Remo e jogador pode estrear contra o Paysandu na Série B Thalys atuou em apenas uma partida nesta temporada e terá nova oportunidade no time de Goiânia 08.08.25 9h05 Resenha Marcos Braz entrega camisa do Remo a ídolo do Flamengo em Belém Executivo do Leão presenteou Diego Ribas, durante encontro descontraído na capital paraense 08.08.25 12h02 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (08/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos por Amistosos Internacionais e pela Série B do Brasileirão movimentam o futebol nesta sexta-feira 08.08.25 7h00 JOGO AMISTOSO Chelsea x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (08/08) Chelsea e Bayer Leverkusen jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.08.25 14h00