O Liberal chevron right Esportes chevron right

Botafogo oficializa chegada do goleiro Neto mesmo sem acordo de John com o West Ham

A contratação é um indicativo que a direção alvinegra não pretende mais contar com John

Estadão Conteúdo
fonte

O novo reforço é o goleiro Neto (Reprodução / Instagram @botafogo)

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira a chegada do seu novo camisa 1. Mesmo com a negociação de John e o inglês West Ham emperrada, o clube carioca fechou com o experiente Neto, de saída do Bournemouth, também da Inglaterra. O reforço assinou por duas temporadas.

"Neto é o novo goleiro do Botafogo! Nesta sexta-feira (8), o Glorioso oficializou a chegada do jogador de 36 anos, que estava no Bournemouth-ING. O atleta assinou contrato até o fim de junho de 2027", oficializou o Botafogo.

A contratação é um indicativo que a direção alvinegra não pretende mais contar com John, que viu a negociação com o West Ham dar uma esfriada após modificações em cláusulas do negócio que teriam irritado o goleiro. Caso o negócio não seja fechado, o clube carioca deve buscar uma nova casa ao campeão do Brasileirão e da Libertadores de 2024.

Revelado no Athletico-PR, Neto estava há anos no futebol europeu, no qual se destacou com as camisas de Fiorentina e Juventus, ambos da Itália, antes de se transferir à Espanha para defender Valencia e Barcelona. Na Inglaterra, foi o goleiro de Arsenal e Bournemouth.

Neto já realizou exames médicos e assinou o contrato com o Botafogo. Ele inicia os treinos nos próximos dias e será apresentado oficialmente. "Seja bem-vindo ao Mais Tradicional e sucesso com a Gloriosa Camisa, Neto!", deu as boas-vindas o Botafogo.

Garantido nas quartas de final da Copa do Brasil, o Botafogo muda a chave e volta a campo, pelo Brasileirão, neste sábado á noite, na casa do Fortaleza. E como já ocorrera diante do Red Bull Bragantino, o técnico Davide Ancelotti não relacionou John. Os goleiros escolhidos são Léo Linck, que deve fazer seu segundo jogo seguido, Cristhian Loor e Raul.

