Botafogo faz três gols no início e goleia a Chapecoense na Arena Condá Estadão Conteúdo 18.04.26 20h58 Com um início de jogo arrasador, quando marcou três gols em menos de 20 minutos, o Botafogo goleou por 4 a 1 a Chapecoense, neste sábado, na Arena Condá, em Chapecó, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso subiu para 16 pontos, na parte de cima da tabela, e com um jogo a menos que seus concorrentes, deixando o time catarinense com oito pontos, na vice-lanterna, sem vencer há 10 jogos. Esta foi a segunda vitória sob o comando de Franclim Carvalho e durante a semana, porque tinha feito 3 a 2, fora de casa, no Racing-ARG pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Curiosamente, neste momento, tem o melhor ataque, com 22 gols, e a pior defesa, com 21, mostrando ainda um desequilíbrio entre defesa e ataque. Coincidentemente, os dois times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, às 17h, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A partida de volta está marcada para o dia 14 de maio, às 18h, na Arena Condá, definindo uma vaga na sequência da competição. Desde os primeiros minutos o Botafogo imprimiu um ritmo intenso, com toque de bola e velocidade. Com isso, envolveu facilmente a Chapecoense, que parecia atônita. Os gols saíram rapidamente. O primeiro, aos nove minutos, quando Alex Telles cobrou escanteio e Edenílson apareceu na frente da marcação para chutar rasteiro. O segundo saiu aos 13 minutos após tabela de Danilo com Matheus Martins, que ficou na frente do goleiro e bateu entre a trave e o goleiro Rafael Santos. Enquanto o time da casa tentava entender o que acontecia, o Botafogo deitava e rolava sob o comando de seu trio de meio-campo formado por Medina, Danilo e Edenílson. O terceiro gol saiu aos 19, após inversão de jogo da esquerda para a direita. Vitinho dominou quase na linha de fundo e levantou de leve para o desvio de cabeça de Edenílson para as redes. Com ampla vantagem numérica e técnica, o time carioca poderia ter marcado mais gols, mas diminuiu o ritmo. Já nos acréscimos, a Chapecoense diminuiu num belo gol de Marcinho. Ele driblou Vitinho na frente da área e bateu no canto de Neto, que estava encoberto e não evitou o gol, aos 47. Os catarinenses foram para os vestiários sob os protestos da torcida. No segundo tempo, logo o técnico Fábio Matias fez suas substituições. Além disso, adiantou um pouco a sua marcação. O Botafogo, de forma inteligente, se posicionou na defesa e administrou bem a pressão. Na parte final do jogo ainda ampliou o placar. Matheus Martins recebeu a bola perto da área, ajeitou e bateu cruzado, fazendo 4 a 1, aos 34 minutos. A torcida local, inconformada, vaiou e xingou muito. O Botafogo deixou o campo tranquilo e confiante em uma ascensão na temporada. FICHA TÉCNICA CHAPECOENSE 1 x 4 BOTAFOGO CHAPECOENSE - Rafael Santos; Everton (Marcos Vinícius), Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; João Vitor, Higor Meritão e David (Vinícius Balieiro); Marcinho, Ítalo (Kevin Ramírez) e Bolasie (Garcez). Técnico: Fábio Matias. BOTAFOGO - Neto; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Medina (Allan), Edenílson (Barrera) e Danilo; Júnior Santos (Joaquín Correa), Arthur Cabral (Kadir) e Matheus Martins. Técnico: Franclim Carvalho. GOLS - Edenílson, aos 9 e 19, Matheus Martins, aos 13, e Marcinho, aos 47 minutos do primeiro tempo. Matheus Martins, aos 47 do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - nenhum. ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP). RENDA - R$ 447.500,00. PÚBLICO - 10.184 torcedores. LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Chapecoense Botafogo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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