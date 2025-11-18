Botafogo conta com estrela de Kadir para virar sobre o Sport e 'dormir' no G-5 do Brasileirão Estadão Conteúdo 18.11.25 22h57 Quando o Botafogo ameaçava outro tropeço dentro de seus domínios, o jovem Kadir mostrou que tem estrela. Entrando na vaga do lesionado Chris Ramos ainda na primeira etapa, o garoto panamenho marcou um lindo gol, já aos 49 minutos para dar a virada sobre o já rebaixado Sport por 3 a 2, nesta terça-feira, no estádio Nilton Santos. O duelo abriu a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e colocou o time carioca, momentaneamente, na zona de classificação direta à Libertadores. O Botafogo entrou desconcentrado em campo e viu o Sport aproveitar suas chances e abrir 2 a 0 no placar, com Léo Pereira e Rafael Thyere. O time de Davide Ancelotti até reagiu com Artur, ainda no primeiro tempo. O Botafogo voltou diferente para a segunda etapa e foi aí que brilhou a estrela de Kadir. Recebendo duas assistências de Danilo, o atacante marcou dois belos gols, num roteiro eletrizante para o garoto de 18 anos. O resultado fez o clube carioca subir para quinto lugar, chegando a 55 pontos, e agora terá que torcer por um tropeço do Bahia para seguir dentro da zona de classificação direta para a Libertadores de 2026. Já o Sport, apenas cumprindo tabela, joga pela sua dignidade, uma vez que não tem chances de sequer sair da lanterna, seguindo com 17 pontos. Mesmo encarando um time sem pretensões, o Botafogo não entrou concentrado em campo. Desconectado entre ataque e meio de campo, deixou espaços na defesa e foi surpreendido em belo passe de Lucas Lima, que encontrou Léo Pereira entrando em profundidade para abrir o placar para o Sport, com 13 minutos de bola rolando. O gol escancarou a desorganização carioca, sendo vaiada pela torcida, mostrando a inconsistência na temporada. Em outra falha defensiva, Lucas Lima cobrou escanteio e Rafael Thyere ampliou de cabeça, aos 27. O Botafogo até esboçou uma reação na sequência, Artur pegou a sobra na área e descontou aos 29. O atacante era o jogador mais antenado na partida, quase igualando marcador em chute de fora da área, mas foi pouco para buscar pelo menos o empate na primeira etapa. O Botafogo voltou pilhado para o segundo tempo. Pressionando e ocupando o campo de ataque, Danilo deu belo passe para Kadir dominar e bater forte para deixar tudo igual, aos 12. O jovem foi às lágrimas após o gol. Mantendo o ritmo, Savarino recebeu na área, fintou a marcação, mas chutou em cima de Gabriel. O Sport não se deu por vencido e assustou nas suas poucas aparições. Léo Pereira pegou a sobra e Barboza salvou. Na cobrança de escanteio, Sérgio Oliveira tirou tinta da trave. Depois, quem se tornou protagonista foi a chuva. As duas equipes até tentaram explorar o gramado molhado, acelerando suas jogadas, porém abusaram de erros técnicos. Quando ela deu uma trégua, o Botafogo tentou novamente imprimir seu ritmo. Cuiabano cruzou e Barboza tirou tinta da trave. Na reta final, a dobradinha Danilo e Kadir voltou a funcionar. O volante achou novamente o atacante, que soltou a pancada no ângulo para virar o marcador, já aos 49 minutos, e decretar a virada botafoguense. O Botafogo volta a abrir a rodada, a 35ª, no sábado, às 19h30, diante do Grêmio, ainda em casa, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Cumprindo tabela, o Sport recebe o Vitória, no domingo, às 18h30, no reencontro com a torcida após o rebaixamento, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE). FICHA TÉCNICA BOTAFOGO 3 X 2 SPORT BOTAFOGO - Léo Linck; Vitinho (Mateo Ponte), David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Danilo, Marlon Freitas e Savarino (Montoro); Artur, Chris Ramos (Kadir) e Jeffinho. Técnico: Davide Ancelotti. SPORT - Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Lucas Kal (Sérgio Oliveira) e Igor Cariús; Rivera, Luan Cândido e Lucas Lima (Chrystian Barletta); Léo Pereira (Kevyson), Matheusinho (Hyoran) e Pablo (Romarinho). Técnico: César Lucena. GOLS - Léo Pereira, aos 13, Rafael Thyere, aos 27, Artur, aos 29 minutos do primeiro tempo. Kadir, aos 12, aos 49 minutos do segundo tempo. ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA). CARTÕES AMARELOS - Alex Telles, Kadir, Gabriel, Aderlan e Lucas Kal. RENDA - R$ 397.420,00. PÚBLICO - 12.120 torcedores. LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Botafogo Sport COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão 20.11.25 12h14 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19 Futebol Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista 20.11.25 10h47 futebol Casos de racismo contra torcedor e jogador do Remo reacendem debate sobre combate no futebol Episódios foram registrados na semana que antecedeu o Dia da Consciência Negra e são uma demonstração de que o combate ao racismo enfrenta grandes desafios no esporte 20.11.25 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19