Botafogo anuncia contratação de Joaquín Correa como reforço para o ataque no Mundial de Clubes

O técnico Renato Paiva ganhou mais uma peça de reposição para o seu ataque visando a disputa do Mundial de Clubes. O Botafogo anunciou nesta terça-feira a contratação do centroavante Joaquín Correa, ex-Inter de Milão, para reforçar a equipe na disputa do torneio organizado pela Fifa.

Após a realização dos exames médicos, o atleta vai se integrar ao grupo alvinegro em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, a fim de participar dos treinamentos. O atacante de 30 anos assinou vínculo até dezembro de 2027.

Em seu site oficial, o clube carioca estampou a imagem do reforço com a camisa do clube e a inscrição "Bienvenido Tucu". Nascido na província de Tucumán, ele carrega esse apelido entre os jogadores. Revelado pelo Estudiantes, o atacante atuou no futebol europeu nas últimas dez temporadas e defendeu as equipes do Sevilla, Sampdoria, Lazio, Inter de Milão e Olympique de Marselha.

Seus principais títulos foram com a camisa da Inter de Milão, onde conquistou o tricampeonato da Copa da Itália e também o tri da Supercopa da Itália. Pela seleção argentina, ele deu a volta olímpica ao se sagrar campeão da Copa América de 2021.

O argentino chega como quinto reforço para a disputa do Mundial de Clubes. Os outros quatro contratados foram o goleiro Cristhian Loor, o zagueiro Kaio Pantaleão, o meio-campista Montoro e o atacante Arthur Cabral.

O Botafogo integra o Grupo B da competição e faz a sua estreia contra o Seattle Souders, neste domingo. O segundo confronto vai ser diante do Paris Saint-Germain, no dia 19 de junho. A partida que encerra a fase de classificação da chave será contra o Atlético de Madrid, no dia 23.