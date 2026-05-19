Botafogo afasta Danilo e tem proposta de R$ 187 milhões do Flamengo Danilo ficou fora do jogo entre Botafogo e Corinthians, no domingo Estadão Conteúdo 19.05.26 20h02 Volante Danilo, do Botafogo (Vítor Silva/BFR) Um dia após ser convocado por Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo 2026, o meia Danilo foi afastado pelo Botafogo em meio à rumores sobre uma possível transferência após o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. A informação foi divulgada primeiramente pelo Ge e confirmada pelo Estadão. A reportagem do Estadão apurou ainda que o Flamengo fez uma proposta de 32 milhões de euros ao Botafogo por Danilo. A oferta ainda não é oficial e foi apresentada por meio do agente do atleta. Danilo ficou fora do jogo entre Botafogo e Corinthians, no domingo, sob a justificativa de "motivos pessoais". O meia de 25 anos havia sido incluído normalmente na lista de relacionados e aparecia como forte candidato a iniciar o confronto entre os titulares, mas foi cortado de última hora. Os cariocas venceram por 3 a 1 a partida válida pelo Brasileirão. Peça importante da equipe na temporada, Danilo soma 12 partidas disputadas no Brasileirão. Caso volte a atuar na competição, ele ficará impedido de defender outro clube no campeonato nacional em 2026. Até a Copa, o Botafogo ainda faz quatro partidas: Independiente Petrolero (Sul-Americana), São Paulo (Brasileirão), Caracas (Sul-Americana) e Bahia (Brasileirão), todos fora de casa. O Estadão apurou que o Botafogo ainda não recebeu propostas oficiais pelo jogador, apenas sinalizações visando a janela de transferências. O Palmeiras, clube que revelou Danilo, é um dos interessados no atleta. O Botafogo tem a expectativa de negociá-lo por pelo menos 40 milhões de euros (R$ 235 milhões). Internamente, o Botafogo já trabalha com a possibilidade de perder o jogador na próxima janela. Em meio ao cenário financeiro delicado da SAF, a venda do meio-campista é vista como fundamental para manter o fluxo de caixa. O desejo do atleta e da diretoria é concretizar uma negociação com o mercado europeu, que já realizou contatos iniciais para entender condições e valores. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Botafogo Danilo Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 Futebol Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Athletico-PR Na 18ª colocação com 15 pontos conquistados, o Leão pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória. 19.05.26 15h48 MMA Sport Club Marabá recebe em junho o FKS Fight Night com quatro disputas de cinturão em uma única noite 19.05.26 15h02 Futebol Vôlei: Remo conquista o acesso à elite do Brasileirão Sub-21 Equipe azulina terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes disputado em Praia Grande, no interior de São Paulo. 19.05.26 14h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Águia anuncia ídolo do Internacional-RS como técnico para a sequência da temporada Treinador substitui Júlio César Nunes, que saiu do Azulão para assumir o Nacional-AM. 19.05.26 12h44 SERÁ? Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deixa o Nacional-AM Thiago Gomes deixou o Leão amazonense. Um grande conhecido do futebol paraense assumirá o time. 18.05.26 18h55 mudança Copa Norte: Júlio César Nunes deixa o Águia, fecha com o Nacional-AM e estreia contra o Paysandu Treinador deixa o Águia de Marabá para assumir o Naça antes da final da Copa Norte contra o Papão 18.05.26 22h02