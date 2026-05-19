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Botafogo afasta Danilo e tem proposta de R$ 187 milhões do Flamengo

Danilo ficou fora do jogo entre Botafogo e Corinthians, no domingo

Estadão Conteúdo
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Volante Danilo, do Botafogo (Vítor Silva/BFR)

Um dia após ser convocado por Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo 2026, o meia Danilo foi afastado pelo Botafogo em meio à rumores sobre uma possível transferência após o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. A informação foi divulgada primeiramente pelo Ge e confirmada pelo Estadão.

A reportagem do Estadão apurou ainda que o Flamengo fez uma proposta de 32 milhões de euros ao Botafogo por Danilo. A oferta ainda não é oficial e foi apresentada por meio do agente do atleta.

Danilo ficou fora do jogo entre Botafogo e Corinthians, no domingo, sob a justificativa de "motivos pessoais". O meia de 25 anos havia sido incluído normalmente na lista de relacionados e aparecia como forte candidato a iniciar o confronto entre os titulares, mas foi cortado de última hora. Os cariocas venceram por 3 a 1 a partida válida pelo Brasileirão.

Peça importante da equipe na temporada, Danilo soma 12 partidas disputadas no Brasileirão. Caso volte a atuar na competição, ele ficará impedido de defender outro clube no campeonato nacional em 2026. Até a Copa, o Botafogo ainda faz quatro partidas: Independiente Petrolero (Sul-Americana), São Paulo (Brasileirão), Caracas (Sul-Americana) e Bahia (Brasileirão), todos fora de casa.

O Estadão apurou que o Botafogo ainda não recebeu propostas oficiais pelo jogador, apenas sinalizações visando a janela de transferências. O Palmeiras, clube que revelou Danilo, é um dos interessados no atleta. O Botafogo tem a expectativa de negociá-lo por pelo menos 40 milhões de euros (R$ 235 milhões).

Internamente, o Botafogo já trabalha com a possibilidade de perder o jogador na próxima janela. Em meio ao cenário financeiro delicado da SAF, a venda do meio-campista é vista como fundamental para manter o fluxo de caixa.

O desejo do atleta e da diretoria é concretizar uma negociação com o mercado europeu, que já realizou contatos iniciais para entender condições e valores.

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