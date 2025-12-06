Bortoleto revela ajuste crucial no carro para repetir melhor classificação na F1: 'Foi ótimo' Estadão Conteúdo 06.12.25 15h27 Gabriel Bortoleto descreveu a sessão classificatória deste sábado, em Abu Dabi, como uma montanha-russa. O brasileiro emplacou mais uma grande performance com a Sauber e vai largar em sétimo no GP de Abu Dhabi, repetindo seu melhor resultado no grid - na Hungria. Depois do susto no Q1 e da recuperação nas voltas finais, ele admitiu que a leitura do fim de semana mudou completamente durante a classificação. "Estava tudo muito apertado. Meu companheiro ficou de fora no Q1. Quase fiquei de fora também. Eu estava duas posições acima, não caí. E eu disse: 'Acho que tudo o que vimos nos treinos talvez não fosse totalmente real. Talvez as pessoas estivessem erradas'. Mas acabou sendo assim", disse à Band, ressaltando o clima de incerteza que dominou os boxes da equipe. O brasileiro contou que a evolução veio volta a volta, à medida que ganhava confiança com o comportamento do carro nas diferentes fases da classificação. "Comecei a melhorar, encaixando boas voltas. Durante a classificação, se você consegue ir passando pelo Q1, Q2 e Q3, vai entendendo cada vez mais como está o carro", afirmou. A chave para a reação, segundo ele, foi um ajuste específico antes da parte final da sessão. "Continuei ajustando um pouco: fui aos boxes, falei algo para o engenheiro, ajustamos uma coisinha e conseguimos colocar o carro num equilíbrio muito bom na pista. E foi uma ótima classificação", comemorou Bortoleto, visivelmente satisfeito com o trabalho da equipe. Enquanto o brasileiro celebrou o sétimo lugar, Nico Hülkenberg teve destino bem diferente. O alemão caiu ainda no Q1 e larga apenas em 18º, reforçando a diferença de ritmo entre os dois pilotos da Sauber neste sábado. No topo, Max Verstappen conquistou mais uma pole position, com a dupla da McLaren logo atrás - Lando Norris em segundo e Oscar Piastri em terceiro. A corrida principal será neste domingo, às 10h (de Brasília), no circuito de Yas Marina. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP de Abu Dabi Sauber Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro 06.12.25 20h57 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48