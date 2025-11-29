Bortoleto prevê corrida difícil no Catar com punição: 'Largando lá atrás não vai ser fácil' Estadão Conteúdo 29.11.25 18h27 O brasileiro Gabriel Bortoleto conseguiu o 14º tempo no treino classificatório para o GP do Catar neste sábado em Doha, mas larga do 19º lugar às 13h (de Brasília) deste domingo. O piloto da Sauber foi punido com a perda de 5 posições no grid pelo acidente no GP de Las Vegas. "Posso ter um bom desempenho na corrida", afirmou Bortoleto à Band. "Mas tem a punição que preciso pagar de Las Vegas pelo erro que cometi lá. Então, largando lá atrás não vai ser fácil." Bortoleto conseguiu avançar ao Q2 nos instantes finais do Q1 e estava confiante com a possibilidade de conseguir uma posição ainda melhor. "Achei que o carro estava ok. Na última volta errei na Curva 2, peguei um pouquinho da zebra e dei uma grande traseirada ali", afirmou ele, que largou na 13ª posição na corrida sprint e terminou em 11º. "O resto da volta não foi muito ruim", completou. O brasileiro afirmou que as disputas estão muito apertadas no circuito de Lusail. "Você vê a diferença de dois décimos e você ia de 15º para 5º", disse. No Q2, que definiu o avanço dos 10 melhores para a parte final da classificação, Alexander Albon, da Williams, terminou em 15º lugar, com 1min20s629. Isack Hadjar, da RB, que vai largar na sexta posição, registrou 1min20s350 para se classificar para o Q3. "O carro que temos para o fim de semana é esse", afirmou Bortoleto, cujo melhor resultado em sua temporada de estreia na F-1 foi o 6º sexto lugar no GP da Hungria, em agosto. O brasileiro ocupa a 19ª posição na classificação do Mundial de Pilotos, com 19 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 GP do Catar Gabriel Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01