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Bortoleto comenta comparações com Senna e destaca desejo de construir própria história na F1

Estadão Conteúdo

Gabriel Bortoleto voltou a falar sobre as frequentes comparações com Ayrton Senna, maior ídolo do automobilismo brasileiro. Em entrevista ao RacingNews365, o piloto da Audi afirmou que se sente honrado por ter seu nome citado ao lado do tricampeão mundial, mas ressaltou que ainda está no início da carreira e busca trilhar o próprio caminho na Fórmula 1.

"Senna é o maior de todos os tempos, então ter o meu nome na mesma frase dele já é uma grande coisa. Eu sou brasileiro, ele é meu ídolo. Eu li sobre ele, vi vídeos sobre ele e sou muito grato por isso, mas às vezes é difícil ser comparado a alguém que ganhou tanto quando se está no início de sua carreira", afirmou.

O brasileiro também comentou o peso da expectativa criada pelos torcedores e pela imprensa. Segundo ele, as comparações trazem aspectos positivos, mas também aumentam a cobrança sobre seus resultados.

"Há muitas coisas positivas e negativas sobre isso, e quando você não vence as pessoas podem ser muito duras, mas tem muita gente que apoia no Brasil. Nós somos o povo que mais apoia. Então espero que daqui a 10 ou 15 anos a gente esteja conversando de novo, e que nós possamos dizer se foi válido me comparar com ele."

Bortoleto destacou que seu principal objetivo é representar bem o Brasil e inspirar uma nova geração de fãs da Fórmula 1.

"O que eu posso dizer é que vou trabalhar todo dia para ser o melhor piloto que posso ser, criar minha própria história e deixar meu país orgulhoso de mim. É isso que importa. Quero trazer felicidade ao meu país, quero fazê-los acordarem no domingo de manhã e assistirem a uma corrida com suas famílias, e ter as mesmas memórias que eu tive com meu pai quando era mais novo."

Na sequência, o piloto lembrou que não acompanhou a carreira de Senna ao vivo, mas espera proporcionar aos torcedores brasileiros lembranças semelhantes às que teve quando criança.

"Eu não vi o Senna, mas vi outros pilotos ganhando corridas e tenho essas belas memórias na vida, que espero poder dar às crianças no Brasil."

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