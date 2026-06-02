Bortoleto comenta comparações com Senna e destaca desejo de construir própria história na F1 Estadão Conteúdo 02.06.26 19h06 Gabriel Bortoleto voltou a falar sobre as frequentes comparações com Ayrton Senna, maior ídolo do automobilismo brasileiro. Em entrevista ao RacingNews365, o piloto da Audi afirmou que se sente honrado por ter seu nome citado ao lado do tricampeão mundial, mas ressaltou que ainda está no início da carreira e busca trilhar o próprio caminho na Fórmula 1. "Senna é o maior de todos os tempos, então ter o meu nome na mesma frase dele já é uma grande coisa. Eu sou brasileiro, ele é meu ídolo. Eu li sobre ele, vi vídeos sobre ele e sou muito grato por isso, mas às vezes é difícil ser comparado a alguém que ganhou tanto quando se está no início de sua carreira", afirmou. O brasileiro também comentou o peso da expectativa criada pelos torcedores e pela imprensa. Segundo ele, as comparações trazem aspectos positivos, mas também aumentam a cobrança sobre seus resultados. "Há muitas coisas positivas e negativas sobre isso, e quando você não vence as pessoas podem ser muito duras, mas tem muita gente que apoia no Brasil. Nós somos o povo que mais apoia. Então espero que daqui a 10 ou 15 anos a gente esteja conversando de novo, e que nós possamos dizer se foi válido me comparar com ele." Bortoleto destacou que seu principal objetivo é representar bem o Brasil e inspirar uma nova geração de fãs da Fórmula 1. "O que eu posso dizer é que vou trabalhar todo dia para ser o melhor piloto que posso ser, criar minha própria história e deixar meu país orgulhoso de mim. É isso que importa. Quero trazer felicidade ao meu país, quero fazê-los acordarem no domingo de manhã e assistirem a uma corrida com suas famílias, e ter as mesmas memórias que eu tive com meu pai quando era mais novo." Na sequência, o piloto lembrou que não acompanhou a carreira de Senna ao vivo, mas espera proporcionar aos torcedores brasileiros lembranças semelhantes às que teve quando criança. "Eu não vi o Senna, mas vi outros pilotos ganhando corridas e tenho essas belas memórias na vida, que espero poder dar às crianças no Brasil." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Audio Bortoleto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Executivo do Remo diz que parada para a Copa vai ser importante para reformas no Baenão Estádio do Leão Azul passa por melhorias internas e no gramado 02.06.26 12h56 futebol Remo pode fazer amistoso contra equipe internacional, diz executivo Luís Vagner Vivian afirmou que os jogos estão sendo negociados, mas devem ser realizados contra uma equipe local e outra de expressão nacional ou até internacional 02.06.26 11h33 Futebol Show de nocautes e finalizações agita o Marajó Fight Combat em Anajás 02.06.26 10h35 Futebol Sopro de esperança para o Leão 02.06.26 10h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MERCADO DA BOLA Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube 31.05.26 19h27 on top Autor do gol da vitória do Remo, Marcelinho entra no 'time da rodada' do Brasileirão Lateral recebeu nota 8.1 e foi o destaque do Leão Azul no duelo contra São Paulo, no último domingo (31) 02.06.26 9h32 FUTEBOL Remo monitora mercado e planeja reforços para a sequência do Brasileirão Executivo azulino falou sobre chegadas e saída de jogadores para o campeonato e disse que clube vai fazer contratações 'pontuais' 02.06.26 12h28