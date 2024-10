Bola de Ouro 2024: Quem é Aitana Bonmatí? Conheça a melhor jogadora do mundo

Aitana Bonmatí, meio-campista do Barcelona e da seleção espanhola, conquistou pela segunda vez o prêmio Bola de Ouro, sendo eleita a melhor jogadora do mundo em 2024. A jogadora espanhola, que já havia vencido o prestigiado prêmio em 2023, confirmou as expectativas e reafirmou seu protagonismo no futebol feminino.

Na última temporada, Bonmatí acumulou conquistas importantes pelo Barcelona, como os títulos da Liga Feminina, Copa do Rei, Supercopa da Espanha e da Champions League, sendo peça-chave em todas as competições. Ao longo dos 41 jogos que disputou pelo clube, a meio-campista demonstrou uma combinação de habilidade e eficiência, com 19 gols e 17 assistências.

Pela seleção espanhola, Aitana Bonmatí teve papel de destaque na campanha vitoriosa da Liga das Nações, na qual marcou sete gols e fez uma assistência em 16 partidas. Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, ela também teve atuações expressivas, ajudando a La Roja a chegar ao quarto lugar.

Além das conquistas coletivas, Bonmatí foi premiada individualmente como Melhor Jogadora da Liga das Nações, MVP da Champions League, MVP da final e artilheira em diversas competições, além de receber o Prêmio Laureus de Melhor Atleta Feminina.

O reconhecimento vai além dos campos: o caráter e o fair play de Aitana Bonmatí são frequentemente destacados, elementos que, segundo a France Football, pesam nos critérios de avaliação da Bola de Ouro.