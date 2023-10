Bola de Ouro: Espanhola Aitana Bonmatí é eleita a melhor jogadora do mundo; confira

A meia espanhola Aitana Bonmatí venceu a Bola de Ouro 2023 de melhor jogadora do mundo. Nesta segunda-feira (30) em Paris, na França, Bonmatí, atleta do Barcelona e da Espanha, conquistou o troféu individual da Bola de Ouro pela primeira vez.

A meio-campista garantiu o prêmio devido aos títulos coletivos conquistados na temporada 2022/23, com destaque para a Copa do Mundo Feminina, realizada entre julho e agosto na Austrália e na Nova Zelândia, onde foi eleita a craque do torneio.

Ao longo da temporada 2022/23, Aitana Bonmatí participou de 37 partidas com a camisa do Barcelona, marcando 17 gols e demonstrando sua habilidade em dar assistências, com um total de 21 passes para gol. Além disso, pelo Barça, ela conquistou a Champions League Feminina pela segunda vez, com uma vitória sobre o Wolfsburg da Alemanha.