Bodo/Glimt elimina Internazionale e se classifica para as oitavas da Champions League

Estadão Conteúdo

Em uma das maiores zebras da história da Champions League, o Bodo/Glimt eliminou a Internazionale de Milão, em pleno estádio San Siro, em Milão, nesta terça-feira, para ficar com a vaga para as oitavas de final, ao vencer por 2 a 1. O time norueguês ratificou sua superioridade na eliminatória, após vencer em seus domínios por 3 a 1.

Com a necessidade de reverter a derrota na Noruega, a Inter pressionou desde o início. Todos os tipos de jogadas foram utilizadas pelo time italiano para tentar furar o bloqueio adversário. As chances de gol foram se sucedendo. Di Marco obrigou o goleiro Haikin, uma bola foi tirada quase em cima da linha e um chute colocado de Thuram passou perto. Tudo isso com 15 minutos de jogo.

O surpreendente Bodo/Glimt não se assustou com a pressão do poderoso rival. Buscou tocar a bola, apesar de ficar com ela menos de 40% do tempo. Posicionou seus jogadores no campo de ataque, tentando impedir a saída de bola do time italiano.

Com a demora em sair o gol e a cobrança da torcida no San Siro, a equipe da Inter passou a ficar nervosa, cometendo faltas 'bobas'. Taticamente, a equipe italiana adotou jogadas pelas laterais, com destaque para a participação de Bisseck pela direita.

Aos 27 minutos, Haikin voltou a fazer bela defesa desta vez em cabeçada de Frattesi, após cobrança de escanteio de Di Marco pela direita. A Inter aumentou o ritmo nos 15 minutos finais. Esposito finalizou duas vezes, mas foi Zielinski quem levou mais perigo à meta norueguesa.

Aparentemente tranquilo em campo, o Bodo/Glimt não mudou sua forma de jogar e ainda se aventurou no ataque. Aos 35 minutos, Evjen, de cabeça, exigiu boa defesa de Sommer.

A Inter seguiu no ataque, mas de forma desordenada, colaborando para a defesa do Bodo/Glimt desfazer as jogadas. Com isso, a missão italiana de marcar três gols permaneceu para o segundo tempo.

O começo do segundo tempo foi todo da Inter no ataque, mas aos 12 minutos um erro do zagueiro Akanji propiciou o gol de Hauge para o Bodo/Glimt.

Se a situação da Inter estava ruim, com o gol ficou desesperadora. O Bodo/Glimt aproveitou o momento de desequilíbrio italiano e quase fez o segundo.

A Inter se lançou ao ataque de qualquer maneira. Akanji tentou se redimir da falha no gol norueguês, mas uma vez acertou a trave e na outra a zaga tirou em cima da linha.

Mas o dia estava reservado para a maior vitória da história do Bodo/Glimt. Aos 27 minutos, em um contra-ataque sensacional, Evjen fez o segundo gol da equipe da Noruega. Muita gente deixou o estádio sem esperança de uma reviravolta no placar. Aos 32, Bastoni descontou para a Inter, mas a reação parou por aí.

OUTROS JOGOS Na Espanha, o Atlético de Madrid afastou a 'zebra', ao marcar 4 a 1 no Club Brugge, após empate por 3 a 3 na Bélgica. Sorloth (3) e Cardoso fizeram os gols espanhóis, enquanto Ordóñez descontou para os belgas.

Na Inglaterra, o Newcastle, que entrou em campo com 6 a 1 de vantagem conquistada no primeiro duelo com o Qarabag, voltou a vencer, desta vez por 3 a 2. Fez dois gols em quatro minutos, com Tonali e Joelinton, enquanto Botman fez o terceiro para garantir a vaga nas oitavas de final da Champions League. Jankovic e Jafarguliyev descontaram.

Na Alemanha, o Bayer Leverkusen empatou sem gols com o Olympiacos e se classificou para o mata-mata, graças aos 2 a 0 conquistados no primeiro duelo na Grécia.

Esportes
