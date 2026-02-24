Bodo/Glimt elimina Internazionale e se classifica para as oitavas da Champions League Estadão Conteúdo 24.02.26 19h18 Em uma das maiores zebras da história da Champions League, o Bodo/Glimt eliminou a Internazionale de Milão, em pleno estádio San Siro, em Milão, nesta terça-feira, para ficar com a vaga para as oitavas de final, ao vencer por 2 a 1. O time norueguês ratificou sua superioridade na eliminatória, após vencer em seus domínios por 3 a 1. Com a necessidade de reverter a derrota na Noruega, a Inter pressionou desde o início. Todos os tipos de jogadas foram utilizadas pelo time italiano para tentar furar o bloqueio adversário. As chances de gol foram se sucedendo. Di Marco obrigou o goleiro Haikin, uma bola foi tirada quase em cima da linha e um chute colocado de Thuram passou perto. Tudo isso com 15 minutos de jogo. O surpreendente Bodo/Glimt não se assustou com a pressão do poderoso rival. Buscou tocar a bola, apesar de ficar com ela menos de 40% do tempo. Posicionou seus jogadores no campo de ataque, tentando impedir a saída de bola do time italiano. Com a demora em sair o gol e a cobrança da torcida no San Siro, a equipe da Inter passou a ficar nervosa, cometendo faltas 'bobas'. Taticamente, a equipe italiana adotou jogadas pelas laterais, com destaque para a participação de Bisseck pela direita. Aos 27 minutos, Haikin voltou a fazer bela defesa desta vez em cabeçada de Frattesi, após cobrança de escanteio de Di Marco pela direita. A Inter aumentou o ritmo nos 15 minutos finais. Esposito finalizou duas vezes, mas foi Zielinski quem levou mais perigo à meta norueguesa. Aparentemente tranquilo em campo, o Bodo/Glimt não mudou sua forma de jogar e ainda se aventurou no ataque. Aos 35 minutos, Evjen, de cabeça, exigiu boa defesa de Sommer. A Inter seguiu no ataque, mas de forma desordenada, colaborando para a defesa do Bodo/Glimt desfazer as jogadas. Com isso, a missão italiana de marcar três gols permaneceu para o segundo tempo. O começo do segundo tempo foi todo da Inter no ataque, mas aos 12 minutos um erro do zagueiro Akanji propiciou o gol de Hauge para o Bodo/Glimt. Se a situação da Inter estava ruim, com o gol ficou desesperadora. O Bodo/Glimt aproveitou o momento de desequilíbrio italiano e quase fez o segundo. A Inter se lançou ao ataque de qualquer maneira. Akanji tentou se redimir da falha no gol norueguês, mas uma vez acertou a trave e na outra a zaga tirou em cima da linha. Mas o dia estava reservado para a maior vitória da história do Bodo/Glimt. Aos 27 minutos, em um contra-ataque sensacional, Evjen fez o segundo gol da equipe da Noruega. Muita gente deixou o estádio sem esperança de uma reviravolta no placar. Aos 32, Bastoni descontou para a Inter, mas a reação parou por aí. OUTROS JOGOS Na Espanha, o Atlético de Madrid afastou a 'zebra', ao marcar 4 a 1 no Club Brugge, após empate por 3 a 3 na Bélgica. Sorloth (3) e Cardoso fizeram os gols espanhóis, enquanto Ordóñez descontou para os belgas. Na Inglaterra, o Newcastle, que entrou em campo com 6 a 1 de vantagem conquistada no primeiro duelo com o Qarabag, voltou a vencer, desta vez por 3 a 2. Fez dois gols em quatro minutos, com Tonali e Joelinton, enquanto Botman fez o terceiro para garantir a vaga nas oitavas de final da Champions League. Jankovic e Jafarguliyev descontaram. Na Alemanha, o Bayer Leverkusen empatou sem gols com o Olympiacos e se classificou para o mata-mata, graças aos 2 a 0 conquistados no primeiro duelo na Grécia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Internazionale Bodo/Glimt COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado 24.02.26 17h08 Futebol Breves Fight Combat Agita a Ilha do Marajó com Duelo de Gigantes no Peso Pesado 24.02.26 12h56 Futebol Vem aí a 63ª decisão estadual com Re-Pa 24.02.26 12h54 mais esportes Paraense conquista dois ouros no Mundial de jiu-jitsu em Minas Gerais Rennieh Pessoa subiu ao pódio três vezes, sendo duas em primeiro lugar e outra em segundo 24.02.26 11h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES INVIÁVEL Paysandu deve cinco vezes mais do que o declarado na recuperação judicial No pedido aprovado pela justiça, clube declarou dívidas de pouco mais de R$ 16 mi, no entanto, totalidade de débitos chega a quase R$ 75 milhões 24.02.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (24/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A saudita, Libertadores, Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 24.02.26 7h00 FUTEBOL Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa 23.02.26 16h08 FUTEBOL De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul 23.02.26 13h15