Bilhete de trem em Nova York até estádio pode aumentar de R$ 64 para R$ 500 durante a Copa O estádio de MetLife Stadium será palco da estreia do Brasil no Mundial contra o Marrocos Estadão Conteúdo 14.04.26 19h41 O bilhete de trem de ida e volta entre a Penn Station, em Nova York, e o MetLife Stadium, localizado em East Rutherford, em Nova Jersey, pode custar até R$ 500 (100 dólares) durante a Copa do Mundo 2026, avalia a companhia de transporte New Jersey Transit. A informação foi divulgada pelo site americano The Athletic. O estádio será palco da estreia do Brasil no Mundial contra o Marrocos, dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília). "Os preços das passagens para viagens nos dias de jogos ainda não foram definidos e qualquer menção a custos seria mera especulação", explicou em comunicado John Chartier, porta-voz da NJ Transit. Segundo o site americano, um representante do Comitê Organizador de Nova York e Nova Jersey manteve a mesma posição. "Entretanto, como o governador deixou claro, o custo dos oito jogos não será arcado pelos nossos passageiros regulares. Podemos confirmar que o custo total para a agência é de aproximadamente US$ 48 milhões (R$ 240,4 milhões) para os oito jogos", completou Chartier. O novo valor representaria um aumento de quase sete vezes em relação ao preço praticado atualmente, que é de R$ 64,59 (12,90 dólares). Apesar das especulações, as tarifas do transporte sobre trilhos para o período da Copa devem ser definidas nos próximos dias, ainda de acordo com The Athletic. Outras agências americanas também consideram aumentar o preço dos passagens antes do Mundial. Ainda segundo o site americano, a Autoridade de Transporte da Baía de Massachusetts, responsável pelo transporte público na região de Boston, planeja cobrar R$ 400 (80 dólares) por bilhetes de ida e volta entre a South Station, em Boston, e o Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, nos dias de jogos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo brilhete de trem preço MetLife Stadium COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu na Copa Norte: veja cenários do Papão que ainda busca a classificação Derrotas seguidas forçam o Paysandu a ter um resultado positivo diante do Independência-AC, para se manter vivo na competição regional 14.04.26 17h35 FUTEBOL Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo 14.04.26 16h17 futebol Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco 14.04.26 12h37 futebol Remo precisa vencer e torcer por tropeços dos rivais para avançar na Copa Norte; veja cenários 'Missão' para chegar na segunda fase do torneio segue na próxima quarta-feira (15), em um confronto direto com o Águia de Marabá 14.04.26 11h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 14.04.26 7h00 vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 Futebol Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista 13.04.26 19h40 FUTEBOL Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo 14.04.26 16h17