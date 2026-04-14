Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Bilhete de trem em Nova York até estádio pode aumentar de R$ 64 para R$ 500 durante a Copa

O estádio de MetLife Stadium será palco da estreia do Brasil no Mundial contra o Marrocos

Estadão Conteúdo

O bilhete de trem de ida e volta entre a Penn Station, em Nova York, e o MetLife Stadium, localizado em East Rutherford, em Nova Jersey, pode custar até R$ 500 (100 dólares) durante a Copa do Mundo 2026, avalia a companhia de transporte New Jersey Transit. A informação foi divulgada pelo site americano The Athletic. O estádio será palco da estreia do Brasil no Mundial contra o Marrocos, dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília).

"Os preços das passagens para viagens nos dias de jogos ainda não foram definidos e qualquer menção a custos seria mera especulação", explicou em comunicado John Chartier, porta-voz da NJ Transit. Segundo o site americano, um representante do Comitê Organizador de Nova York e Nova Jersey manteve a mesma posição.

"Entretanto, como o governador deixou claro, o custo dos oito jogos não será arcado pelos nossos passageiros regulares. Podemos confirmar que o custo total para a agência é de aproximadamente US$ 48 milhões (R$ 240,4 milhões) para os oito jogos", completou Chartier.

O novo valor representaria um aumento de quase sete vezes em relação ao preço praticado atualmente, que é de R$ 64,59 (12,90 dólares). Apesar das especulações, as tarifas do transporte sobre trilhos para o período da Copa devem ser definidas nos próximos dias, ainda de acordo com The Athletic.

Outras agências americanas também consideram aumentar o preço dos passagens antes do Mundial. Ainda segundo o site americano, a Autoridade de Transporte da Baía de Massachusetts, responsável pelo transporte público na região de Boston, planeja cobrar R$ 400 (80 dólares) por bilhetes de ida e volta entre a South Station, em Boston, e o Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, nos dias de jogos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo

brilhete de trem

preço

MetLife Stadium
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Paysandu na Copa Norte: veja cenários do Papão que ainda busca a classificação

Derrotas seguidas forçam o Paysandu a ter um resultado positivo diante do Independência-AC, para se manter vivo na competição regional

14.04.26 17h35

FUTEBOL

Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais

Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo

14.04.26 16h17

futebol

Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados

Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco

14.04.26 12h37

futebol

Remo precisa vencer e torcer por tropeços dos rivais para avançar na Copa Norte; veja cenários

'Missão' para chegar na segunda fase do torneio segue na próxima quarta-feira (15), em um confronto direto com o Águia de Marabá

14.04.26 11h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

14.04.26 7h00

vai ficar?

Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça'

Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco

14.04.26 9h41

Futebol

Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada

Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista

13.04.26 19h40

FUTEBOL

Vai sair? Destaque do Paysandu, volante pode deixar o Papão e acertar com o Flamengo; saiba mais

Volante Pedro Henrique, de 18 anos, negocia a sua saída da equipe bicolor e pode acertar com o Flamengo

14.04.26 16h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda