Bicampeão olímpico e Hall da Fama, Chris Paul anuncia aposentadoria após 21 anos de NBA

O fim de semana festivo do All-Star Games na NBA começou com uma notícia triste para os amantes do basquete. Segundo maior em assistências e roubos de bola e eternizado entre os 75 maiores da NBA, o armador Chris Paul anunciou sua aposentadoria aos 40 anos, 21 deles dedicados à modalidade.

O jogador decidiu findar a carreira após ser dispensado pelo Los Angeles Clippers ainda em deembro. Mesmo acertado com o Toronto Raptors, jamais estreou na equipe. Bicampeão olímpico em Pequim-2008 e Londres-2012, e considerado um dos maiores armadores de todos os tempos, Chris Paul fez o anúncio do adeus às quadra em publicação no Instagram.

"É isso aí! Depois de mais de 21 anos, estou me despedindo do basquete. Enquanto escrevo isso, é difícil saber o que sentir, mas, pela primeira vez - e a maioria das pessoas ficaria surpresa -, eu não tenho a resposta, rs! Mas, acima de tudo, estou transbordando de alegria e gratidão! Embora este capítulo como jogador da NBA tenha chegado ao fim, o basquete estará para sempre gravado no meu DNA", escreveu.

Chris Paul esteve selecionado por 12 vezes ao All-Star Games e defendeu as cores de New Orleans Hornets, onde começou em 2005, Los Angeles Clippers em duas passagens, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors e San Antonio Spurs. Por fim, defenderia o Toronto Raptors, mas acabou nem estreando. Ele ainda exerceu o papel de presidente da Associação Nacional de Jogadores de Basquete.

Comissão da NBA, Adam Silver fez um post de agradecimento ao astro. "Após 21 temporadas memoráveis, Chris Paul se aposenta como um dos maiores armadores da história da NBA e um verdadeiro guardião do nosso esporte", disse o dirigente em comunicado. "Desde o momento em que entrou na liga, Chris se destacou por sua inteligência na criação de jogadas, competitividade de elite e ética de trabalho intensa. Ele também dedicou muito tempo e energia ao seu papel como presidente da Associação de Jogadores, oferecendo perspectivas ponderadas e fundamentadas para fortalecer nosso esporte e nosso negócio."

Natural de Winston-Salem, ele foi a quarta escolha geral pelo New Orleans Hornets no draft de 2005, e, ao longo da carreira, foi selecionado sete vezes para o NBA All-Defensive First Team. Seu nome está no Hall da Fama.

O agora ex-armador já acenava com o adeus desde novembro, quando publicou em suas redes sociais um vídeo mostrando os melhores momentos de sua carreira profissional, no qual também trazia cenas da infância, passando pelo ensino médio, sua trajetória na Universidade Wake Forest e a entrada na liga.