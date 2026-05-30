Bia Haddad vence e avança às oitavas nas duplas de Roland Garros Estadão Conteúdo 30.05.26 14h11 Aniversariante do dia, a brasileira Beatriz Haddad venceu na manhã deste sábado (30) e avançou na chave de duplas femininas de Roland Garros. Agora com 30 anos, ela atuou ao lado da russa Liudmila Samsonova e juntas derrotaram a dupla formada por Marie Bouzkova, da República Tcheca, e Sara Sorribes, da Espanha, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Na primeira rodada, a dupla passou pela ucraniana Lyudmyla Kichenok e pela norte-americana Desirae Krawczyk. O próximo confronto será contra Ellen Perez, da Austrália, e Demi Schuurs, da Holanda, ainda sem dia e horário definidos pela organização de Roland Garros. A partida começou com predomínio da dupla entre a brasileira e a russa. Juntas, registraram 73% de aproveitamento nos pontos ganhos no primeiro serviço. O primeiro set fechou por 6 a 1, em apenas 25 minutos. No segundo, a partida ficou um pouco mais disputada. Bouzkova e Sorribes conseguiram equilibrar o confronto, mas não conseguiram manter o ritmo e foram derrotadas por 6 a 4. O bom resultado na disputa de duplas contrasta com o momento vivido pela brasileira em simples. Bia foi eliminada na estreia do Grand Slam de Paris pela britânica Francesca Jones e amarga um péssimo momento. Na última atualização do ranking do WTA, ela deixou o top 100 pela primeira vez em quatro anos e amarga apenas a 105ª colocação. A outra brasileira que entrou em quadra neste sábado foi Ingrid Martins, que acabou eliminada ao lado da argentina Solana Sierra. Elas foram superadas pela belga Magali Kempen e pela eslovena Andreja Klepac, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/2. No domingo (30), Luísa Stefani também entrará em quadra na disputa por duplas. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, ela vai enfrentar a norueguesa Ulrikke Eikeri e a norte-americana Quinn Gleason. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bia Haddad Roland Garros Liudmila Samsonova COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão 29.05.26 22h00 Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRATAMENTO MÉDICO Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna 30.05.26 8h58 NÃO DEU Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa 30.05.26 11h01 SEM MISTÉRIO Carlo Ancelotti confirma escalação do Brasil contra o Panamá e projeta 11 mudanças no amistoso O comandante antecipou que usará o confronto para testar o elenco e realizará uma troca completa na equipe durante o segundo tempo 30.05.26 10h24 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01