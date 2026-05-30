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Bia Haddad vence e avança às oitavas nas duplas de Roland Garros

Estadão Conteúdo

Aniversariante do dia, a brasileira Beatriz Haddad venceu na manhã deste sábado (30) e avançou na chave de duplas femininas de Roland Garros. Agora com 30 anos, ela atuou ao lado da russa Liudmila Samsonova e juntas derrotaram a dupla formada por Marie Bouzkova, da República Tcheca, e Sara Sorribes, da Espanha, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Na primeira rodada, a dupla passou pela ucraniana Lyudmyla Kichenok e pela norte-americana Desirae Krawczyk. O próximo confronto será contra Ellen Perez, da Austrália, e Demi Schuurs, da Holanda, ainda sem dia e horário definidos pela organização de Roland Garros.

A partida começou com predomínio da dupla entre a brasileira e a russa. Juntas, registraram 73% de aproveitamento nos pontos ganhos no primeiro serviço. O primeiro set fechou por 6 a 1, em apenas 25 minutos. No segundo, a partida ficou um pouco mais disputada. Bouzkova e Sorribes conseguiram equilibrar o confronto, mas não conseguiram manter o ritmo e foram derrotadas por 6 a 4.

O bom resultado na disputa de duplas contrasta com o momento vivido pela brasileira em simples. Bia foi eliminada na estreia do Grand Slam de Paris pela britânica Francesca Jones e amarga um péssimo momento. Na última atualização do ranking do WTA, ela deixou o top 100 pela primeira vez em quatro anos e amarga apenas a 105ª colocação.

A outra brasileira que entrou em quadra neste sábado foi Ingrid Martins, que acabou eliminada ao lado da argentina Solana Sierra. Elas foram superadas pela belga Magali Kempen e pela eslovena Andreja Klepac, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/2.

No domingo (30), Luísa Stefani também entrará em quadra na disputa por duplas. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, ela vai enfrentar a norueguesa Ulrikke Eikeri e a norte-americana Quinn Gleason.

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