Bia Haddad supera dores, vinga derrota e avança na estreia do US Open; Swiatek também vence O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio nos games iniciais, com ambas as tenistas confirmando seus serviços sem maiores dificuldades Estadão Conteúdo 26.08.25 14h49 Bia Haddad Maia estreou com vitória no US Open e deu um passo importante em busca de retomar confiança no circuito. Nesta terça-feira, a brasileira derrotou a britânica Sonay Kartal por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 1/6 e 6/1, em 2h16 de confronto, e garantiu vaga na segunda rodada do Grand Slam nova-iorquino. Além de abrir bem a caminhada em um torneio no qual fez quartas de final no ano passado, Bia devolveu a derrota sofrida para a rival em Indian Wells, no início da temporada. O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio nos games iniciais, com ambas as tenistas confirmando seus serviços sem maiores dificuldades. A partir do sexto game, a partida ganhou mais emoção. Bia conseguiu a primeira quebra, mas viu Kartal devolver na sequência. A paulistana, porém, retomou o controle ao impor novamente a potência de seus golpes agressivos no oitavo game, quebrando o saque da britânica e, logo depois, fechando a parcial em 6/3. Na segunda parcial, a solidez deu lugar à instabilidade. Bia acumulou 16 erros não forçados, número muito superior aos sete da adversária, e perdeu consistência na troca de bolas. Kartal, embalada, assumiu o controle das ações, explorou bem a movimentação da brasileira e empatou o jogo ao vencer por 6/1, deixando a decisão para o terceiro set. VEJA MAIS US Open começa com disputa pelo topo do ranking e Fonseca e Bia Haddad precisando se provar Dominante no ranking desde o ano passado, Sinner é o atual campeão do US Open e chega pressionado para o último Grand Slam da temporada O último set trouxe uma nova versão da número 22 do mundo. Com devoluções firmes e boa leitura do saque da britânica, Bia abriu rapidamente 4/0, mostrando agressividade e maior clareza nas escolhas. A confiança retornou em paralelo à precisão dos golpes, o que permitiu à paulistana encaminhar a vitória. O duelo, no entanto, ainda reservava drama. Bia passou a sentir dores físicas e teve sua movimentação limitada, levantando dúvidas sobre a capacidade de sustentar o ritmo. Mesmo com desconforto evidente, buscou encurtar pontos e, na base da superação, fechou a parcial em 6/1, sacramentando o triunfo diante de uma rival em ascensão no circuito. Na sequência, a brasileira enfrentará a vencedora do duelo entre a francesa Lois Boisson e a suíça Viktorija Golubic na segunda rodada. Aos 29 anos, Bia tenta repetir campanhas expressivas em Grand Slams e, se possível, superar o feito do ano passado em Nova York, quando chegou às quartas de final. A vitória também representa um alívio depois da eliminação precoce no WTA 500 de Monterrey, resultado que havia colocado em xeque sua confiança para a sequência da temporada. Enquanto isso, a rodada em Nova York também marcou a estreia convincente de Iga Swiatek. Atual número dois do ranking e campeã do US Open em 2022, a polonesa confirmou o favoritismo ao atropelar a colombiana Emiliana Arango por 6/1 e 6/2, em apenas 1h de jogo na quadra Arthur Ashe. O triunfo ampliou a sequência de vitórias da polonesa para sete, consolidando o embalo após os títulos em Wimbledon e Cincinnati. Na próxima fase, Swiatek enfrentará a holandesa Suzan Lamens, 66ª da WTA, que eliminou a americana Valerie Glozman. 