Bia Haddad Maia volta a jogar mal e perde para turca na estreia do Miami Open Estadão Conteúdo 17.03.26 22h03 A má fase de Bia Haddad Maia parece não ter fim. Nesta terça-feira, a número 69 do ranking mundial perdeu para a turca Zeynep Sonmez, atual 83ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h25 de jogo. Bia, número 69 do mundo, somou a nona derrota na temporada, na qual só conseguiu uma vitória. Bia começou sacando bem e não deu chances para Sonmez, que não marcou ponto. Já a turca teve grandes dificuldades e viu a brasileira obter a primeira quebra de serviço: 2/0. No terceiro game, as tenistas erraram bastante, mas Bia foi ainda mais irregular e Sonmez devolveu a quebra. A turca saca bem e volta a equilibrar a partida: 2/2. Com direito a tomar um lob, Bia continuou mal no quinto game e ainda viu a rival ganhar muito ritmo para virar o placar. No sexto game foi a vez da turca errar muito: 3/3. O problema é a irregularidade da brasileira, que voltou a sacar mal e ainda cometeu dupla falta. Sonmez: 4/3. Cada vez mais solta em quadra, a turca confira o saque: 5/3. Sonmez foi bem no nono game e não perdeu a chance de fechar o primeiro game: 6/3, em 40 minutos. Sonmez começou o segundo set da melhor forma, sem dar ponto para Bia: 1/0. No segundo game, brasileira sacou e não marcou ponto: 2/0. A brasileira teve três chances de quebrar o saque da turca, mas não aproveitou? 3/0. Neste momento, a arbitragem parou o jogo por causa de uma chuva fraca, mas retomou o jogo rapidamente. Vibrando muito a cada ponto e somando bons golpes, Sonmez voltou a quebrar o saque de Bia: 4/0. No seu saque a turca foi consistente para fazer 5/0. Com um saque um pouco melhor, a brasileira conseguiu confirmar seu saca e ganhar um game após oito revezes: 5/1. No seu melhor game, Bia obteve a quebra: 5/2. O oitavo game foi o melhor do jogo com as duas tenistas tendo chance de fechar. Sonmez quebrou na terceira oportunidade para ganhar o jogo, após 1h25. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Miami Open Beatriz Haddad Maia Zeynep Sonmez COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Atacante de clube da Série B entra na mira do Remo para disputar da Série A; saiba mais Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, está no Juventude-RS 17.03.26 18h26 FUTEBOL Remo leva vantagem contra o Flamengo em jogos pela Série A do Brasileiro; veja números Equipe paraense supera o clube carioca nos jogos disputados na elite do futebol nacional 17.03.26 17h02 Série A Remo pega o Flamengo no Maracanã, onde venceu pela última vez há 25 anos Leão Azul volta a jogar no Maracanã, dessa vez diante do Mengão 17.03.26 15h42 FUTEBOL Flamengo x Remo: Torcida rubro-negra esgota setor do Maraca; veja quantos ingressos foram vendidos Nação rubro-negra promete lotar o Maracanã para o jogo contra o Remo pela Série A 17.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 17.03.26 7h00 futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 Futebol Paysandu reencontra Portuguesa após quase 20 anos em duelo decisivo na Copa do Brasil Papão enfrenta a Lusa nesta terça-feira, no Canindé, valendo vaga na quinta fase e premiação de R$ 2 milhões 17.03.26 7h30 FUTEBOL Flamengo x Remo: Torcida rubro-negra esgota setor do Maraca; veja quantos ingressos foram vendidos Nação rubro-negra promete lotar o Maracanã para o jogo contra o Remo pela Série A 17.03.26 15h12