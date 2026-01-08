Capa Jornal Amazônia
Bia Haddad fala sobre volta ao tênis e revela congelamento de óvulos: 'Sonho ser mãe'

Estadão Conteúdo

A brasileira Bia Haddad Maia está preparada para voltar às quadras de tênis. A atleta retorna ao circuito neste início de 2026, na disputa do WTA 500 de Adelaide. O torneio irá começar no próximo dia 12 de janeiro. A brasileira não disputa uma competição desde setembro de 2025, quando caiu na segunda rodada do WTA de Seul, na Coreia do Sul.

A tenista aproveitou os últimos meses para descansar, tanto fisicamente quanto mentalmente. Ela também revelou a realização de um desejo particular, uma vez que fez congelamento de óvulos.

"Foi uma pausa muito importante para descansar o corpo e a mente, depois de cinco anos muito intensos, de muita entrega, de grandes momentos e aprendizados, e isso tem o seu preço. Aproveitei muito bem este tempo longe das quadras e me sinto recarregada para um novo ciclo", disse Bia Haddad.

"Inclusive aproveitei este momento para fazer o congelamento de óvulos, já que tenho o sonho de ser mãe. É um programa muito importante em que a WTA está sendo pioneira no suporte, ajudando as atletas a programarem carreira e maternidade", completou.

A tenista detalhou como foi a pré-temporada. Bia Haddad celebrou o retorno às quadras e já fez uma projeção para as próximas semanas no circuito feminino de tênis.

"Fiz uma pré temporada mais longa, com calma e foi muito produtiva. Pude fazer algumas pequenas mudanças técnicas em alguns golpes que já tínhamos em mente, cheguei no nível que eu queria e me sinto pronta para retornar ao circuito com força", garantiu.

"Começo o ano aqui em Adelaide e depois sigo para Melbourne, na sequência jogando em Abu Dhabi e Doha. Neste momento, vou me concentrar apenas em simples e mais para frente analisamos para o restante da temporada", concluiu.

.
