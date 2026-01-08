Bia Haddad fala sobre volta ao tênis e revela congelamento de óvulos: 'Sonho ser mãe' Estadão Conteúdo 08.01.26 13h58 A brasileira Bia Haddad Maia está preparada para voltar às quadras de tênis. A atleta retorna ao circuito neste início de 2026, na disputa do WTA 500 de Adelaide. O torneio irá começar no próximo dia 12 de janeiro. A brasileira não disputa uma competição desde setembro de 2025, quando caiu na segunda rodada do WTA de Seul, na Coreia do Sul. A tenista aproveitou os últimos meses para descansar, tanto fisicamente quanto mentalmente. Ela também revelou a realização de um desejo particular, uma vez que fez congelamento de óvulos. "Foi uma pausa muito importante para descansar o corpo e a mente, depois de cinco anos muito intensos, de muita entrega, de grandes momentos e aprendizados, e isso tem o seu preço. Aproveitei muito bem este tempo longe das quadras e me sinto recarregada para um novo ciclo", disse Bia Haddad. "Inclusive aproveitei este momento para fazer o congelamento de óvulos, já que tenho o sonho de ser mãe. É um programa muito importante em que a WTA está sendo pioneira no suporte, ajudando as atletas a programarem carreira e maternidade", completou. A tenista detalhou como foi a pré-temporada. Bia Haddad celebrou o retorno às quadras e já fez uma projeção para as próximas semanas no circuito feminino de tênis. "Fiz uma pré temporada mais longa, com calma e foi muito produtiva. Pude fazer algumas pequenas mudanças técnicas em alguns golpes que já tínhamos em mente, cheguei no nível que eu queria e me sinto pronta para retornar ao circuito com força", garantiu. "Começo o ano aqui em Adelaide e depois sigo para Melbourne, na sequência jogando em Abu Dhabi e Doha. Neste momento, vou me concentrar apenas em simples e mais para frente analisamos para o restante da temporada", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Bia Haddad manternidade COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9) A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído 08.01.26 14h13 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10 Futebol Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais 08.01.26 10h14 Futebol Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho 08.01.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10