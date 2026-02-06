Bia Haddad desencanta no ano com 'bicicleta' no qualificatório do Torneio de Doha Estadão Conteúdo 06.02.26 18h39 Bia Haddad Maia conquistou a primeira vitória em 2026. Depois d ser eliminada na primeira rodada no Torneio de Adelaide, no Aberto da Austrália e no WTA de Abu Dabi, a tenista brasileira estreou com triunfo no classificatório para o WTA 100 de Doha, no Catar, ao bater a anfitriã Mubaraka Al-Maimi com um duplo 6/0, em apenas 46 minutos. Oitava cabeça de chave do qualificatório, Bia volta à quadra às 5 horas deste sábado (horário de Brasília), diante da russa Anastasia Zakharova (107ª no ranking), que eliminou a austríaca Julia Grabher (78 do mundo). Em 2023, depois de vencer adversárias poderosas como a espanhola Paula Badosa e a russa Daria Kasatkina, terminou sua participação no WTA de Doha nas quartas de final. Bia tenta recuperar a melhor forma, depois de ficar quatro meses parada no ano passado quando focou em sua saúde mental. Atualmente, a brasileira, de 27 anos, está na 68ª colocação no ranking mundial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis torneio de Doha Bia Haddad COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC 06.02.26 16h12 FUTEBOL Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro 06.02.26 15h29 Futebol Remo inicia a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa; veja valores Bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com. 06.02.26 12h13 Futebol Veja a classificação do Parazão 2026 após a metade da primeira fase Últimas partidas desta fase do torneio serão realizadas no domingo de Carnaval, no dia 17 de fevereiro. 06.02.26 11h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu fecha com atacante que jogou a Série B do ano passado; saiba detalhes Papão fechou com o atacante Thayllon, de 24 anos, que estava no Atlético-GO neste ano 06.02.26 16h00 Futebol Veja a classificação do Parazão 2026 após a metade da primeira fase Últimas partidas desta fase do torneio serão realizadas no domingo de Carnaval, no dia 17 de fevereiro. 06.02.26 11h42 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 PROFESSOR PARDAL NÃO Osorio volta a se defender de críticas e nega improvisações: 'Não posso pensar como o torcedor' Na coletiva, Osorio falou pouco sobre o jogo no Baenão e concentrou suas respostas em justificar as trocas feitas nas últimas partidas 05.02.26 23h06