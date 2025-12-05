Bia Ferreira defende pela quarta vez o título mundial dos pesos leves da FIB

A boxeadora Beatriz Ferreira defende pela quarta vez o título mundial dos pesos leves, versão Federação Internacional de Boxe (FIB), neste sábado, em Monte Carlo, no principado de Mônaco, diante da turca Elif Nur Turhan. O evento vai ter transmissão ao vivo do canal Combate, a partir das 15 horas.

Duas vezes medalhista olímpica - prata em Tóquio e bronze em Paris - , Bia, de 32 anos, é campeão mundial desde abril do ano passado. Ela está invicta na carreira profissional, com nove vitórias, sendo duas por nocaute.

Elif Nur Turhan, de 30 anos, também ainda não perdeu como profissional. Ela soma 11 vitórias, com sete nocautes.

Segundo a crítica especializada, Turhan tem um dos golpes mais poderosos da categoria, mas esta característica não assusta a brasileira. "Eu também tenho potência nos golpes e minha sequência é mais variada do que a dela. Todas as minhas adversárias são difíceis. Não tenho rivais fáceis. Estou preparada para manter o cinturão", disse Bia.

Beatriz tem contrato com a empresa Matchroom, do britânico Eddie Hearn, um dos mais importantes do boxe atual. A ideia do empresário é colocar a brasileira em uma luta por unificação do título no primeiro semestre do ano que vem, possivelmente na Inglaterra.