Bia Ferreira defende pela quarta vez o título mundial dos pesos leves da FIB O evento vai ter transmissão ao vivo do canal Combate, a partir das 15 horas Estadão Conteúdo 05.12.25 21h57 Bia Ferreira vai encarar a irlandesa Kellie Anne Harrington na grande final (Wander Roberto/COB) A boxeadora Beatriz Ferreira defende pela quarta vez o título mundial dos pesos leves, versão Federação Internacional de Boxe (FIB), neste sábado, em Monte Carlo, no principado de Mônaco, diante da turca Elif Nur Turhan. O evento vai ter transmissão ao vivo do canal Combate, a partir das 15 horas. Duas vezes medalhista olímpica - prata em Tóquio e bronze em Paris - , Bia, de 32 anos, é campeão mundial desde abril do ano passado. Ela está invicta na carreira profissional, com nove vitórias, sendo duas por nocaute. Elif Nur Turhan, de 30 anos, também ainda não perdeu como profissional. Ela soma 11 vitórias, com sete nocautes. Segundo a crítica especializada, Turhan tem um dos golpes mais poderosos da categoria, mas esta característica não assusta a brasileira. "Eu também tenho potência nos golpes e minha sequência é mais variada do que a dela. Todas as minhas adversárias são difíceis. Não tenho rivais fáceis. Estou preparada para manter o cinturão", disse Bia. Beatriz tem contrato com a empresa Matchroom, do britânico Eddie Hearn, um dos mais importantes do boxe atual. A ideia do empresário é colocar a brasileira em uma luta por unificação do título no primeiro semestre do ano que vem, possivelmente na Inglaterra. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe título mundial Beatriz Ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (06/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Liga Portugal, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 06.12.25 7h00 FUTEBOL Executivo do Remo retorna a Belém e clube pode anunciar novos jogadores nos próximos dias Marcos Braz estava fazendo viagens ao Sudeste para formar um novo elenco para a temporada de 2026. 05.12.25 12h34 Futebol Guto Ferreira e Remo não entram em acordo, e Cuca é o favorito para o cargo; saiba detalhes Segundo as informações de Carlos Ferreira e Michel Anderson, o treinador é bem avaliado pela alta cúpula remista. 05.12.25 11h29 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54