Betis encaminha acerto com Manchester United por contratação de Antony, diz jornal

Estadão Conteúdo

O Betis continua focado em contar com o futebol do atacante Antony. Prova disso é que, no último dia da janela de transferências das ligas europeias, o clube espanhol chegou a um acordo com o Manchester United, nesta segunda-feira, para ficar com o jogador.

De acordo com informações do jornal espanhol Marca, após ter a sua primeira oferta recusada, o Betis ofereceu um valor de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 158,6 milhões). Na transação, o clube inglês ainda ficaria com 50% dos ganhos de capital de uma futura venda.

Dessa maneira, o São Paulo, por ser o clube formador, tem direito a uma porcentagem da transação. De acordo com o mecanismo de solidariedade da Fifa (3,5%), o clube paulista deve receber algo em torno de R% 5,5 milhões pela transferência do atleta.

Aos 25 anos, o avante revelado pelo São Paulo se destacou nessa sua passagem pela equipe espanhola. Nas 26 vezes em que entrou em campo neste ano, ele marcou nove gols e ainda deu seis assistências, assumindo o papel de um dos pilares do elenco.

Por ser o último dia da janela de transferências, a diretoria do clube espanhol vem trabalhando para agilizar a documentação a fim de efetivar a vinda do atacante canhoto. Antony, que assinará um vínculo de cinco temporadas, já deve realizar os exames médicos no início da semana em Sevilha.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

futebol

Betis

Manchester United

Antony
