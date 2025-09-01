Betis encaminha acerto com Manchester United por contratação de Antony, diz jornal Estadão Conteúdo 01.09.25 10h13 O Betis continua focado em contar com o futebol do atacante Antony. Prova disso é que, no último dia da janela de transferências das ligas europeias, o clube espanhol chegou a um acordo com o Manchester United, nesta segunda-feira, para ficar com o jogador. De acordo com informações do jornal espanhol Marca, após ter a sua primeira oferta recusada, o Betis ofereceu um valor de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 158,6 milhões). Na transação, o clube inglês ainda ficaria com 50% dos ganhos de capital de uma futura venda. Dessa maneira, o São Paulo, por ser o clube formador, tem direito a uma porcentagem da transação. De acordo com o mecanismo de solidariedade da Fifa (3,5%), o clube paulista deve receber algo em torno de R% 5,5 milhões pela transferência do atleta. Aos 25 anos, o avante revelado pelo São Paulo se destacou nessa sua passagem pela equipe espanhola. Nas 26 vezes em que entrou em campo neste ano, ele marcou nove gols e ainda deu seis assistências, assumindo o papel de um dos pilares do elenco. Por ser o último dia da janela de transferências, a diretoria do clube espanhol vem trabalhando para agilizar a documentação a fim de efetivar a vinda do atacante canhoto. Antony, que assinará um vínculo de cinco temporadas, já deve realizar os exames médicos no início da semana em Sevilha. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Betis Manchester United Antony COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00 MAIS ESPORTES Após vencer os EUA, Brasil decide a Copa América de basquete masculina contra a Argentina Classificação à final veio com vitória heroica sobre Estados Unidos 31.08.25 14h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (01/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta segunda-feira 01.09.25 7h00 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 Seattle Sounders fatura a Leagues Cup e impõe novo revés a Messi e ao Inter Miami 31.08.25 23h52