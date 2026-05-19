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Bento manifesta apoio à seleção após ficar fora da Copa e diz: 'Coisas não acabam por aqui'

Com Alisson titular e Ederson como o reserva imediato, Bento disputava a vaga de terceiro goleiro com Hugo Souza, mas Ancelotti surpreendeu e chamou o veterano Weverton

Estadão Conteúdo

Ausente na convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo 2026, Bento usou as redes sociais nesta terça-feira, 19, para manifestar apoio à seleção brasileira. O goleiro de 26 anos do Al-Nassr, da Arábia Saudita, diz-se "honrado" pelas chances que teve e demonstrou otimismo com o futuro.

"Muito agradecido a Deus por tudo em minha vida, tenho certeza que vai continuar fazendo coisas grandiosas. Sempre foi e sempre será um sonho e uma honra representar o nosso Brasil. As coisas não acabam por aqui. Minha torcida vai ser maior ainda apoiando meus companheiros e vamos estar muito bem representados. Obrigado a todos pelas mensagens e torcida. E como sempre digo, vamos Brasil", escreveu Bento.

Com Alisson titular e Ederson como o reserva imediato, Bento disputava a vaga de terceiro goleiro com Hugo Souza, do Corinthians. Contudo, Ancelotti surpreendeu e chamou o veterano Weverton, ex-Palmeiras e atualmente no Grêmio. O arqueiro de 38 anos esteve presente na Copa de 2022, no Catar, mas ainda não havia sido chamado pelo treinador italiano.

"A verdade é que em algumas posições, como a de goleiro, privilegiamos um pouco mais a experiência", disse Ancelotti, em entrevista coletiva. O treinador não escondeu o incômodo em deixar alguns jogadores fora da lista final.

"Sinto muito que outros não estão aqui, como estiveram Bento e Hugo Souza. Sinto muito, me dá um pouco de tristeza isso. Mas eles terão, como outros jovens que não estão nessa lista, como Andrey Santos e João Pedro, a oportunidade de estar no projeto da próxima Copa do Mundo."

A poucos dias da convocação, Bento ficou marcado por falha que impediu o título antecipado do Al-Nassr no Campeonato Saudita. À imprensa, o coordenador da preparação de goleiros da seleção brasileira Taffarel minimizou o ocorrido e afirmou que as recentes lesões de Alisson e Ederson levaram a comissão a optar por um nome mais experiente.

"Devido aos acontecimentos com o Alisson e com o Ederson, a gente optou por trazer uma experiência e o Weverton era esse nome, porque teve já um período longo aqui dentro, mais de 50 convocações, mais de 10 jogos, mais competições importantes. Então, nos dá essa tranquilidade que a gente estava buscando", disse Taffarel.

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