Bento manifesta apoio à seleção após ficar fora da Copa e diz: 'Coisas não acabam por aqui' Com Alisson titular e Ederson como o reserva imediato, Bento disputava a vaga de terceiro goleiro com Hugo Souza, mas Ancelotti surpreendeu e chamou o veterano Weverton Estadão Conteúdo 19.05.26 11h36 Ausente na convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo 2026, Bento usou as redes sociais nesta terça-feira, 19, para manifestar apoio à seleção brasileira. O goleiro de 26 anos do Al-Nassr, da Arábia Saudita, diz-se "honrado" pelas chances que teve e demonstrou otimismo com o futuro. "Muito agradecido a Deus por tudo em minha vida, tenho certeza que vai continuar fazendo coisas grandiosas. Sempre foi e sempre será um sonho e uma honra representar o nosso Brasil. As coisas não acabam por aqui. Minha torcida vai ser maior ainda apoiando meus companheiros e vamos estar muito bem representados. Obrigado a todos pelas mensagens e torcida. E como sempre digo, vamos Brasil", escreveu Bento. Com Alisson titular e Ederson como o reserva imediato, Bento disputava a vaga de terceiro goleiro com Hugo Souza, do Corinthians. Contudo, Ancelotti surpreendeu e chamou o veterano Weverton, ex-Palmeiras e atualmente no Grêmio. O arqueiro de 38 anos esteve presente na Copa de 2022, no Catar, mas ainda não havia sido chamado pelo treinador italiano. "A verdade é que em algumas posições, como a de goleiro, privilegiamos um pouco mais a experiência", disse Ancelotti, em entrevista coletiva. O treinador não escondeu o incômodo em deixar alguns jogadores fora da lista final. "Sinto muito que outros não estão aqui, como estiveram Bento e Hugo Souza. Sinto muito, me dá um pouco de tristeza isso. Mas eles terão, como outros jovens que não estão nessa lista, como Andrey Santos e João Pedro, a oportunidade de estar no projeto da próxima Copa do Mundo." A poucos dias da convocação, Bento ficou marcado por falha que impediu o título antecipado do Al-Nassr no Campeonato Saudita. À imprensa, o coordenador da preparação de goleiros da seleção brasileira Taffarel minimizou o ocorrido e afirmou que as recentes lesões de Alisson e Ederson levaram a comissão a optar por um nome mais experiente. "Devido aos acontecimentos com o Alisson e com o Ederson, a gente optou por trazer uma experiência e o Weverton era esse nome, porque teve já um período longo aqui dentro, mais de 50 convocações, mais de 10 jogos, mais competições importantes. Então, nos dá essa tranquilidade que a gente estava buscando", disse Taffarel. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Bento seleção COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27 Futebol Águia anuncia ídolo do Internacional-RS como técnico para a sequência da temporada Treinador substitui Júlio César Nunes, que saiu do Azulão para assumir o Nacional-AM. 19.05.26 12h44 Futebol Cada vez mais Leão 19.05.26 11h45 Futebol Veja quanto tempo o Brasileirão ficará paralisado durante a Copa do Mundo Times paraenses que disputam a competição podem ser afetados pela pausa. 18.05.26 18h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 SERÁ? Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deixa o Nacional-AM Thiago Gomes deixou o Leão amazonense. Um grande conhecido do futebol paraense assumirá o time. 18.05.26 18h55 Futebol Águia anuncia ídolo do Internacional-RS como técnico para a sequência da temporada Treinador substitui Júlio César Nunes, que saiu do Azulão para assumir o Nacional-AM. 19.05.26 12h44 mudança Copa Norte: Júlio César Nunes deixa o Águia, fecha com o Nacional-AM e estreia contra o Paysandu Treinador deixa o Águia de Marabá para assumir o Naça antes da final da Copa Norte contra o Papão 18.05.26 22h02