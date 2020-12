Benja deixa Fox Sports após recusar contrato de exclusividade com Grupo Disney, revela portal

O apresentador dos canais Fox Sports Benjamin Back está de saída do Grupo Disney. Passando por renovação ao integrar Fox e ESPN Brasil, a empresa enviou uma proposta de exclusividade ao jornalista, que teria que deixar o SBT e outros projetos para se dedicar integralmente ao canal. Contudo, Benja recusou a ideia e criticou a "radicalidade".+ Simule os próximos jogos do seu time no Brasileirão Série A

- Eu não aceitei a proposta da ESPN devido a um radical contrato de exclusividade onde eu não posso fazer tv aberta, YouTube, rádio, jornal, blog, podcast, enfim, uma série de atividades que qualquer profissional de mídia ativo hoje não pode ficar de fora! Além disso, toda essa exclusividade exigida não teria nenhum aumento na minha remuneração, sendo assim optei em sair - disse ele, ao R7.

Nas redes sociais, Benjamin Back confirmou a notícia. As informações do portal ainda revelam que, por enquanto, Benja possui seu contrato com o SBT e seguirá apresentando o programa "Arena", nas noites de segunda-feira.

A emissora de Silvio Santos segue investindo no esporte após acertar os direitos de transmissão da Copa Libertadores. O narrador Téo José e o comentarista esportivo Mano deixaram o canal nos últimos meses e acertaram com o SBT. Benja, nos canais Fox Sports, comandava o programa "Aqui com Benja", "Fox Rádio", entre outros.