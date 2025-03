Belmonte entrega renovação do São Paulo com Cédric até o fim da temporada

O São Paulo está próximo de garantir a renovação do contrato do lateral direito Cédric, que atualmente está vinculado ao clube até o dia 30 de abril. De acordo com Carlos Belmonte, diretor de futebol, as negociações estão bem encaminhadas, e um novo contrato, válido até 31 de dezembro, deverá ser assinado em breve. O anúncio foi feito durante o sorteio da Copa Libertadores, em Luque, no Paraguai, e gerou uma expectativa positiva entre os torcedores.

Cédric, que tem 33 anos, é titular absoluto do técnico Luis Zubeldía e tem demonstrado grande comprometimento em campo. Até o momento, o lateral atuou em sete partidas pelo São Paulo e tem se destacado pela consistência defensiva e pela capacidade de apoiar o ataque, características que agradam ao treinador argentino. Para Belmonte, a renovação do jogador é um reflexo de sua boa adaptação ao clube e de seu desempenho dentro das quatro linhas.

"O Cédric renova. Estamos muito felizes com o rendimento dele. Na verdade, já temos uma renovação automática, ambas as partes podem recusar, mas a gente já tem um acerto inclusive financeiro para após esses três meses. Então a expectativa é de que ele renove", afirmou Belmonte ao site Arquibancada Tricolor, deixando claro o alinhamento entre as partes e a expectativa de que o acordo seja concretizado sem maiores dificuldades.

Cédric, natural da Alemanha, vive sua primeira experiência no futebol brasileiro e tem mostrado bons resultados desde sua chegada ao São Paulo. O jogador iniciou sua carreira de base no Sporting, de Portugal, e passou por clubes importantes da Europa, como Southampton, Inter de Milão e Arsenal. No entanto, ele teve poucas oportunidades no time londrino, apesar de ter permanecido quase cinco anos no clube, incluindo um empréstimo ao Fulham durante esse período.

O lateral estava sem clube quando foi contratado pelo São Paulo, mas logo conquistou seu espaço na equipe. Sua chegada ao Morumbi trouxe uma solução para a lateral direita, posição carente no elenco tricolor desde a saída de alguns jogadores, incluindo Rafinha, hoje no Coritiba.

O São Paulo não entra em campo desde a eliminação para o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, no dia 10 de março, e a equipe está ansiosa para voltar à competição. O time tem o Sport como adversário na estreia do Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 30 de março, às 16h, no MorumBis.