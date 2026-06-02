O Liberal chevron right Esportes chevron right

Bélgica vence Croácia em duelo entre algozes do Brasil antes da Copa do Mundo

Estadão Conteúdo

Em um encontro entre os dois últimos países que eliminaram a seleção brasileira em Copas do Mundo, a Bélgica levou a melhor sobre a Croácia e venceu por 2 a 0 nesta terça-feira, no estádio Rujevica, em amistoso preparatório para o Mundial de 2026.

Os gols da partida foi marcado por Tielemans, ainda no primeiro tempo, e Lukaku, aos 50 da etapa final. O resultado dá confiança à equipe comandada por Rudi Garcia na reta final de preparação para a Copa.

O confronto teve início equilibrado e com poucas chances claras de gol. A Bélgica conseguiu abrir o placar aos 37 minutos, quando Doku fez boa jogada individual pela esquerda e cruzou para a área. A defesa croata afastou parcialmente, mas a bola sobrou para Tielemans, que finalizou rasteiro para balançar as redes.

A desvantagem fez a Croácia aumentar o ritmo nos minutos finais da etapa inicial. Modric teve a melhor oportunidade da equipe ao finalizar de fora da área, obrigando Courtois a fazer grande defesa.

Depois do intervalo, as diversas substituições reduziram a intensidade da partida. A Bélgica continuou controlando as ações e quase ampliou aos 28 minutos, quando Vanaken subiu mais alto após cobrança de falta e acertou o travessão.

Sem conseguir criar oportunidades consistentes de empate, a Croácia encontrou dificuldades para pressionar na reta final. Assim, os belgas administraram aumentaram a vantagem aos 50 com Lukaku. Ele saiu na cara do goleiro e mandou para o fundo da rede.

Antes da estreia no Mundial, a Bélgica ainda fará um amistoso contra a Tunísia, no sábado, às 10h. Já a Croácia encerra sua preparação diante da Eslovênia, no domingo, às 15h45.

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo

Bélgica

Croácia
Esportes
.
