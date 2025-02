Belém busca investimentos federais para fortalecer o esporte na capital

Na buscar de investimento do Governo Federal para o esporte da capital paraense, o vice-prefeito de Belém, Cássio Andrade, e a secretária de Esporte e Lazer da Seel, Ana Paula Alves, estiveram reunidos na tarde desta quarta-feira (12), em Brasília-DF, com o Ministro do Esporte do Brasil, André Fufuca, para tratar de assuntos voltados para recursos e investimentos para a área esportiva de Belém, esporte amador, olímpico e paralímpico. A reunião contou com a presença de diversas autoridades ligadas ao esporte.

O vice-prefeito, Cássio Andrade, ressaltou a importância da reunião que vai trazer melhorias para o esporte municipal. “Quero aqui agradecer a parceria do Ministério dos Esportes, com o Governo do Estado, e agora com a nossa prefeitura de Belém, Fufuca, em nome do prefeito Igor, quero aqui agradecer a recepção e trabalhar para que a gente tenha grandes parcerias na capital, a capital da Amazônia, a capital da COP30”, disse Cássio Andrade.

O Ministro do Esporte do Brasil, André Fufuca, destacou que vai atender as solicitações feitas por Cássio Andrade.

“Nós iremos fazer o possível para atender as reivindicações, mais do que justa para o esporte do Belém, para o esporte do Pará. A gente sabe das dificuldades que muitas das comunidades hoje passam pela falta de estrutura esportiva, e a população que merece o esporte e o lazer vai ter sem sombra de dúvida, a nossa atenção”, disse o Ministro André Fufuca.