Bayern massacra o Salzburg e põe a prova força do elenco alemão

O Bayern de Munique amassou o RB Salzburg na Áustria e mais uma vez mostrou a força do time, aplicando uma goleada de 6 a 2 fora de casa e se isolando na liderança do Grupo A. Lewandowski anotou os seus primeiros gols nesta edição de Lida dos Campeões, fazendo logo dois para mandar para longe essa pequena seca.

Quem saiu na frente foram os austríacos, após gol aos quatro minutos de jogo de Berisha, obrigando o Bayern a sair para o jogo e se mandar para o ataque. Após uma série de lances de perigo para os alemães, o juiz assinalou pênalti para o Bayern, confirmado pelo VAR e Lewandowski empatou o jogo, fazendo o seu primeiro gol na Liga dos Campeões. No final do primeiro tempo, Müller cruzou e Kristensen desviou para o próprio gol.

No segundo tempo, o RB Salzburg empatou o jogo aos 20 minutos e a partir do segundo gol do clube austríaco, a partida ficou equilibrada e os dois times levavam perigo aos goleiros, principalmente o Bayern de Munique, que acertou uma bola no travessão e ainda não ampliou o placar pois o goleiro adversário fez bela defesa. Faltando 10 minutos para o fim do jogo, Boateng colocou novamente os bávaros na frente e Hans Flick decidiu mexer no time, colocando peças ofensivas e assim construindo o placar elástico de 6 a 2, pois entraram Sané e Douglas Costa, dando muita velocidade nos contra ataques.

No final, os gols foram marcados por Berisha e Okugawa para o RB Salzburg e pelo lado do Bayern, Lewandowski duas vezes, Boateng, Sané e Lucas Hernandez fecharam o marcador.

Na próxima rodada, as equipes se reencontram na Allianz Arena, na Alemanha, em 25 de novembro.