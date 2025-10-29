Bayern goleia Colônia e vai às oitavas da Copa da Alemanha; Leverkusen avança na prorrogação Estadão Conteúdo 29.10.25 19h44 Harry Kane continua impecável na temporada que ainda se inicia. O artilheiro inglês chegou à 25ª participação em gols e comandou a goleada e a classificação do Bayern de Munique às oitavas de final da Copa da Alemanha ao anotar duas vezes nos 4 a 1 em visita ao Colônia. O camisa 9 chegou a 22 gols pelo time bávaro em somente 14 partidas disputadas, além de ter outras três assistências. Nesta quarta-feira, o Colônia até se animou quando fez 1 a 0, com Ache, aos 31 minutos. Mas nem teve tempo de celebrar. Luís Díaz empatou aos 36 e dois minutos mais tarde foi a vez de Kane ir à rede, colocando o Bayern em vantagem antes do descanso. Na segunda etapa, o artilheiro ampliou após passe de Kimmich e viu Olise trasnfeormar o placar em goleada. Outro favorito a entrar em campo nesta quarta, o Bayer Leverkusen teve enorme trabalho diante do Paderborn longe de seus domínios. Após ter Götze expulso, o time da casa viu o Leverkusen fazer 1 a 0 com Grimaldo. A vantagem parecia caminhar até o fim, quando no último minuto, do tempo regulamentar, Marino anotou e levou a disputa à prorrogação. O que parecia impossível, veio, com Michel virando o marcador. Mas o cansaço de atuar com um a menos pesou e o Leverkusen deixou tudo igual com Quansah, que entrou durante o jogo. As equipes já se preparavam para as penalidades quando outro reserva resolveu brilhar. Maza saiu do banco já no fim do jogo e foi decisivo ao anotar duas vezes nos acréscimos do tempo extra definindo a vaga com 4 a 2. DEMAIS RESULTADOS: Mainz 0 x 2 Stuttgart Greuther Fürth 0 x 1 Kaiserslautern Illertissen 0 x 3 Magdeburg Dusseldorf 1 x 3 Freiburg Darmstadt 4 x 0 Schalke 04 União Berlim 2 x 1 Arminia Bielefeld Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa da Alemanha Bayern de Munique Bayer Leverkusen COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo bate recorde e gera mais de 1 milhão de visualizações em transmissão dos Desimpedidos Leão Azul é responsável por mais de 30% de todas as visualizações no canal na temporada 29.10.25 18h35 Futebol Em jogo inédito em Belém, Remo x Chapecoense decidem vice-liderança da Série B É a primeira vez em que o confronto ocorre em Belém. Remo e Chape lutam ponto a ponto pelo acesso à elite do futebol brasileiro 29.10.25 17h04 SÉRIE B Remo tem seis jogadores pendurados para duelo decisivo contra a Chapecoense Com elenco em alerta, Leão encara a Chape no Baenão neste domingo (2), em confronto direto pelo acesso à Série A 29.10.25 16h24 De Ananindeua para o mundo Paraense conquista título de Jiu-Jitsu nos EUA e sonha com o mundial Ana Beatriz Brandão celebra superação de dificuldades e busca inspirar novos jovens que sonham em viver do esporte 29.10.25 13h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES PLANEJAMENTO Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve 28.10.25 21h28 expectativa Na mira do Leão! Endrick recebe proposta e deve ser emprestado pelo Real Madrid Nesta semana, o Real Madrid definiu que o empréstimo do atacante será, a princípio, por seis meses e sem custos, com parte do salário pago pelo próprio clube merengue. 29.10.25 13h58 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (29/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Série A italiana, Copa da Alemanha e Libertadores movimentam o futebol nesta quarta-feira 29.10.25 7h00 DIAS HISTÓRICOS Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém 28.10.25 22h46