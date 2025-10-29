Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Bayern goleia Colônia e vai às oitavas da Copa da Alemanha; Leverkusen avança na prorrogação

Estadão Conteúdo

Harry Kane continua impecável na temporada que ainda se inicia. O artilheiro inglês chegou à 25ª participação em gols e comandou a goleada e a classificação do Bayern de Munique às oitavas de final da Copa da Alemanha ao anotar duas vezes nos 4 a 1 em visita ao Colônia.

O camisa 9 chegou a 22 gols pelo time bávaro em somente 14 partidas disputadas, além de ter outras três assistências. Nesta quarta-feira, o Colônia até se animou quando fez 1 a 0, com Ache, aos 31 minutos. Mas nem teve tempo de celebrar.

Luís Díaz empatou aos 36 e dois minutos mais tarde foi a vez de Kane ir à rede, colocando o Bayern em vantagem antes do descanso. Na segunda etapa, o artilheiro ampliou após passe de Kimmich e viu Olise trasnfeormar o placar em goleada.

Outro favorito a entrar em campo nesta quarta, o Bayer Leverkusen teve enorme trabalho diante do Paderborn longe de seus domínios. Após ter Götze expulso, o time da casa viu o Leverkusen fazer 1 a 0 com Grimaldo.

A vantagem parecia caminhar até o fim, quando no último minuto, do tempo regulamentar, Marino anotou e levou a disputa à prorrogação. O que parecia impossível, veio, com Michel virando o marcador. Mas o cansaço de atuar com um a menos pesou e o Leverkusen deixou tudo igual com Quansah, que entrou durante o jogo.

As equipes já se preparavam para as penalidades quando outro reserva resolveu brilhar. Maza saiu do banco já no fim do jogo e foi decisivo ao anotar duas vezes nos acréscimos do tempo extra definindo a vaga com 4 a 2.

DEMAIS RESULTADOS:

Mainz 0 x 2 Stuttgart Greuther Fürth 0 x 1 Kaiserslautern Illertissen 0 x 3 Magdeburg Dusseldorf 1 x 3 Freiburg Darmstadt 4 x 0 Schalke 04 União Berlim 2 x 1 Arminia Bielefeld

