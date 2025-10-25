Bayern bate o Borussia M'gladbach e alcança recorde com 13ª vitória seguida na temporada Estadão Conteúdo 25.10.25 14h12 Com uma campanha irretocável neste início de temporada na Europa, o Bayern de Munique derrotou o Borussia Mönchengladbach por 3 a 0, neste sábado, e alcançou sua oitava vitória seguida em oito rodadas da Bundesliga. Entre o campeonato nacional, a Champions League, a Copa da Alemanha e a Supercopa da Alemanha, são 13 triunfos, 47 gols marcados, 9 sofridos e 100% de aproveitamento. Com o 13º triunfo seguido, o Bayern iguala o Milan de 1992/93 como o time com melhor início de temporada considerando as cinco principais ligas europeias - considerando o futebol italiano, inglês, espanhol, francês e alemão. De quebra, é o melhor início de um clube na Bundesliga com 24 pontos, 30 gols marcados e apenas 4 gols sofridos em oito rodadas. O resultado manteve a distância de cinco pontos (24 a 19) do conjunto da Baviera em relação ao vice-líder RB Leipzig, que atropelou o Augsburg, também longe de casa, por 6 a 0 neste sábado. Além de enfrentar a pior equipe da Bundesliga até aqui - os mandantes somam apenas três pontos na tabela -, o time comandado pelo belga Vincent Kompany teve a missão facilitada pela expulsão do sul-coreano Jens Castrop logo aos 19 minutos do primeiro tempo por entrada violenta em Luis Díaz. Enquanto o artilheiro Harry Kane sofria com a marcação acirrada do time da casa, os reservas decidiram o jogo. Apenas cinco minutos após sair do banco, já no segundo tempo, Gnabry deu o passe para Kimmich abrir o placar. Rafael Guerreiro e o garoto Lennart Karl, 17 anos, também acionados na etapa final, completaram o marcador. Confira os jogos deste sábado na Bundesliga: Frankfurt 2 x 0 St. Pauli Borussia Mönchengladbach 0 x 3 Bayern de Munique Augsburg 0 x 6 RB Leipzig Hoffenheim 3 x 1 Heidenheim Hamburgo 0 x 1 Wolfsburg Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Bundesliga Bayern de Munique Borussia Mönchengladbach COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu recebe o Avaí na Curuzu e confronto entre os clubes é marcado pelo equilíbrio; veja números Papão tenta se manter vivo na Série B, contra um Avaí que possui chances mínimas de acesso 24.10.25 17h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Avaí alia ataque eficiente e defesa disciplinada Time catarinense tem um dos melhores ataques da Série B e aposta em jogo direto e controle defensivo para encerrar a temporada com segurança 24.10.25 16h36 Futebol Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. 24.10.25 15h00 Corrida do Círio Especialistas dão dicas de preparação segura para a Corrida do Círio 2025 Médico e educador físico falam sobre cuidados à saúde e rotinas de treino. 24.10.25 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 25.10.25 7h00 JOGÃO Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo 24.10.25 23h36 VOLTA DO LEÃO Torcedores do Remo recebem o time no Aeroporto de Belém neste sábado (25); veja o momento Leão Azul derrota o Cuiabá por 3 a 1, com três gols de estrangeiros, e retorna a Belém neste sábado (25) embalado pela boa fase e pela força da torcida. 25.10.25 11h47 É HOJE! Em clima fúnebre, Paysandu enfrenta o Avaí na Curuzu tentando despedida menos vexatória da Série B Com mais de 95,5% de chances de ser rebaixado, time bicolor precisa vencer todas as cinco partidas restantes e torcer para uma combinação improvável de resultados, o que nem os próprios jogadores acreditam 25.10.25 7h07