Bayer Leverkusen demite Erik Ten Hag após três jogos no comando Estadão Conteúdo 01.09.25 8h49 O ciclo do técnico Eric Ten Hag no Bayer Leverkusen não resistiu ao terceiro jogo. O empate de 3 a 3 com o Werder Bremen neste sábado, pela Bundesliga, selou o fim de sua passagem pelo clube alemão, que nesta segunda-feira anunciou a sua demissão em seu site oficial. "O Bayer 04 anunciou a rescisão imediata do contrato com o técnico Erik Ten Hag. A decisão foi tomada pelo Comitê de Acionistas, órgão de supervisão do clube, a partir de uma recomendação da diretoria. Os treinamentos serão conduzidos provisoriamente pela comissão técnica de auxiliares", diz parte do comunicado. Ten Hag chegou ao futebol alemão em julho para substituir Xabi Alonso, que se transferiu para o Real Madrid a fim de ocupar o posto de Carlo Ancelotti (atual comandante da seleção brasileira). O treinador holandês comandou o time na pré-temporada, mas o mau início do Campeonato Alemão minou o seu trabalho. Em sua curta trajetória, ele liderou a equipe em três partidas oficiais. Seu único triunfo aconteceu no primeiro duelo que comandou, uma goleada de 4 a 0 sobre o Sonnenhof Grossapach, em partida válida pela Copa da Alemanha. Antes do empate com o Werder Bremen, o Bayer recebeu o Hoffenheim em sua arena e amargou uma inesperada derrota de 2 a 1 na Bundesliga. Com apenas um ponto somado em dois compromissos, a equipe ocupa a 12ª posição na classificação. Apesar do pequeno espaço de tempo na equipe, os bastidores do trabalho de Ten Hag não tiveram uma boa avaliação da cúpula diretiva. Por meio de uma declaração ao site oficial do Bayer, o diretor executivo Simon Rolfes lamentou o desfecho. "Essa decisão não foi fácil para nós. Ninguém desejava dar esse passo, mas as últimas semanas mostraram que a construção de um time novo e bem sucedido com a atual composição não seria eficaz", afirmou o dirigente.