Baumgartner desfalca a Áustria na Copa por lesão: 'Era um grande sonho meu, estou destroçado' O jogador ainda fez um post de agradecimento pelas mensagens de apoio que vem recebendo desde a confirmação de seu corte da Copa Estadão Conteúdo 02.06.26 12h28 Baumgartner marcou o gol mais rápido da história por uma seleção (X/@EURO2024) O técnico Ralf Rangnick recebeu uma péssima notícia nesta terça-feira, na preparação da Áustria para a Copa do Mundo. Christoph Baumgartner, astro da seleção e importante peça no setor de ligação entre o meio-campo e o ataque teve uma grave lesão muscular detectada e acabou cortado da competição que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. "Christoph Baumgartner fará falta à seleção nacional na Copa do Mundo. Isso ficou claro após o exame de ressonância magnética de hoje (terça-feira). O jogador de 26 anos sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita. Desejamos tudo de melhor para você, Baumi!", divulgar a Federação Austríaca de Futebol. Jogador do RB Leipzig, Baumgartner sofreu a lesão no aquecimento para o amistoso com a Tunísia, nesta segunda-feira - vitória dos europeus por 1 a 0, gol de Sabitzer. O meia nem ficou no banco no amistoso e exames nesta terça detectaram a gravidade da contusão. O meia usou as redes sociais para lamentar a grave lesão. "Nem todas as perguntas precisam de resposta hoje. Talvez nunca encontremos uma. Mas o que eu sei é que voltarei pelo menos duas vezes mais forte! E até lá, você não precisa entender tudo nem carregar tudo sozinho. Às vezes, basta continuar - passo a passo. Sou a pessoa mais forte do mundo", postou em seus stories do Instagram. O jogador ainda fez um lindo post de agradecimento pelas tantas mensagens de apoio que vem recebendo desde a confirmação de seu corte da Copa. E admitiu estar arrasado. "Olá, pessoal. Em primeiro lugar, muito obrigado pelos muitos desejos de recuperação e pelas mensagens. Jogar um mundial era um grande sonho meu e estou destroçado. Ainda não consigo acreditar. Este é definitivamente o dia mais difícil da minha carreira e, certamente, levará algum tempo até eu superar esta derrota", admitiu. E já se tornou um torcedor para os compatriotas. "Quando a primeira decepção acabar, farei de tudo para voltar ao caminho certo o mais rápido possível - e mais forte do que nunca", escreveu. "Aos meus meninos da seleção, desejo tudo de bom do fundo do meu coração. Aproveitem e mostrem o quão especial somos. Mesmo que eu não consiga ficar em campo com vocês, vou dar o meu melhor pra te apoiarem o máximo possível e serei o maior fã." Baumgartner vinha de 17 gols e oito assistências pelo RB Leipzig na atual temporada e empolgado em ajudar a Áustria no Grupo J da Copa do Mundo, na qual encara Jordânia (dia 17), Argentina (22) e Argélia (27). O clube alemão também transmitiu apoio a seu jogador. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do mMundo seleção austríaca Baumgartner COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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