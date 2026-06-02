Baumgartner desfalca a Áustria na Copa por lesão: 'Era um grande sonho meu, estou destroçado'

O técnico Ralf Rangnick recebeu uma péssima notícia nesta terça-feira, na preparação da Áustria para a Copa do Mundo. Christoph Baumgartner, astro da seleção e importante peça no setor de ligação entre o meio-campo e o ataque teve uma grave lesão muscular detectada e acabou cortado da competição que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

"Christoph Baumgartner fará falta à seleção nacional na Copa do Mundo. Isso ficou claro após o exame de ressonância magnética de hoje (terça-feira). O jogador de 26 anos sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita. Desejamos tudo de melhor para você, Baumi!", divulgar a Federação Austríaca de Futebol.

Jogador do RB Leipzig, Baumgartner sofreu a lesão no aquecimento para o amistoso com a Tunísia, nesta segunda-feira - vitória dos europeus por 1 a 0, gol de Sabitzer. O meia nem ficou no banco no amistoso e exames nesta terça detectaram a gravidade da contusão.

O meia usou as redes sociais para lamentar a grave lesão. "Nem todas as perguntas precisam de resposta hoje. Talvez nunca encontremos uma. Mas o que eu sei é que voltarei pelo menos duas vezes mais forte! E até lá, você não precisa entender tudo nem carregar tudo sozinho. Às vezes, basta continuar - passo a passo. Sou a pessoa mais forte do mundo", postou em seus stories do Instagram.

O jogador ainda fez um lindo post de agradecimento pelas tantas mensagens de apoio que vem recebendo desde a confirmação de seu corte da Copa. E admitiu estar arrasado. "Olá, pessoal. Em primeiro lugar, muito obrigado pelos muitos desejos de recuperação e pelas mensagens. Jogar um mundial era um grande sonho meu e estou destroçado. Ainda não consigo acreditar. Este é definitivamente o dia mais difícil da minha carreira e, certamente, levará algum tempo até eu superar esta derrota", admitiu.

E já se tornou um torcedor para os compatriotas. "Quando a primeira decepção acabar, farei de tudo para voltar ao caminho certo o mais rápido possível - e mais forte do que nunca", escreveu. "Aos meus meninos da seleção, desejo tudo de bom do fundo do meu coração. Aproveitem e mostrem o quão especial somos. Mesmo que eu não consiga ficar em campo com vocês, vou dar o meu melhor pra te apoiarem o máximo possível e serei o maior fã."

Baumgartner vinha de 17 gols e oito assistências pelo RB Leipzig na atual temporada e empolgado em ajudar a Áustria no Grupo J da Copa do Mundo, na qual encara Jordânia (dia 17), Argentina (22) e Argélia (27). O clube alemão também transmitiu apoio a seu jogador.