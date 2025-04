Barreal tem lesão na coxa constatada e pode desfalcar o Santos no Brasileiro

O meia-atacante Alvaro Barreal pode aumentar a lista de desfalques do técnico interino César Sampaio para a rodada do fim de semana, quando o Santos encara o Red Bull Bragantino, atrás de uma reabilitação no Campeonato Brasileiro. O jogador teve constatada uma lesão na coxa esquerda.

O departamento médico do clube informou que um exame de imagem detectou o problema no músculo adutor. O atleta se machucou durante a derrota da equipe da Vila Belmiro para o São Paulo, neste domingo, em jogo realizado no Morumbi.

Barreal iniciou trabalho de recuperação no CEPRAF do Santos e será monitorado para ver a evolução do tratamento. No duelo contra o rival da capital, o argentino precisou ser substituído no segundo tempo.

Caso ele não reúna condições de enfrentar o Bragantino, César Sampaio deverá utilizar Gabriel Verón na equipe titular com Guilherme e Tiquinho Soares completando o setor ofensivo.

Com apenas 26% de aproveitamento nas cinco rodadas disputadas no Brasileiro, o Santos obteve apenas uma vitória e ocupa a zona do rebaixamento. Com quatro pontos, a equipe aparece na 18ª posição. Em meio ao início ruim da equipe, o presidente Marcelo Teixeira vem trabalhando para tentar buscar um substituto para Pedro Caixinha, demitido na semana passada.