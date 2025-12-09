Barcelona vira sobre Frankfurt e volta a vencer na Champions em retorno do torneio ao Camp Nou Estadão Conteúdo 09.12.25 19h38 O Barcelona levou um susto do Eintracht Frankfurt, mas foi insistente para virar e fechar o placar de 2 a 1 nesta terça-feira, no retorno da Champions League ao Camp Nou após a reforma do estádio. O resultado, além de aliviar os espanhóis, que não venciam há duas rodadas, os coloca na 13ª posição, com 10 pontos. Já o Frankfurt chega ao quinto jogo sem vitória e cai para a 30ª posição, com quatro. O bom momento do Barcelona em La Liga não se refletia na competição europeia. A equipe começou a rodada apenas como 18ª, com derrotas para PSG e Chelsea e apenas empatando com o Club Brugge. Diante do Frankfurt, que tem campanha ainda pior, a equipe catalã resolveu virar a chave na Champions League. O time pressionava desde os primeiros minutos e chegou a ir às redes com Lewandowski aos 10 minutos, mas o atacante estava impedido. A pressão continuou, mas os alemães foram mais eficazes. Em contra-ataque, Ansgar Knauff disputou corpo a corpo com Balde e saiu na cara de Joan García. Foi a primeira finalização do Frankfurt, já abrindo o placar. O Barcelona até voltou a atacar estando atrás do placar, mas desperdiçava a posse de bola ofensiva com poucas chances claras. Os erros do time da casa motivavam o Frankfurt a buscar mais o ataque, e os alemães levaram mais perigo no decorrer do primeiro tempo, ainda que sem ampliar. Com poucos minutos da segunda etapa, o Frankfurt voltava a pressionar. Quando o Barcelona teve sua chance, Raphinha tinha o gol aberto, mas o passe veio atrasado e ele isolou a finalização. Pouco depois, Koundé aliviou finalmente os torcedores catalães no Camp Nou. O zagueiro francês apareceu como elemento surpresa e completou de cabeça o cruzamento de Rashford para empatar. O gol do Barcelona mudou a cara do jogo. O time passou a impôr uma pressão de maneira que não havia conseguido até então, amassando o Frankfurt na defesa. Em novo cruzamento, agora de Lamine Yamal, Koundé novamente cabeceou e virou o placar. Na sequência, o Barcelona passou a administrar o resultado. O time ainda ameaçou em alguns ataques, mas sem a mesma intensidade apresentada até consolidar a virada. Já o Frankfurt se esforçou em defender e não teve recursos para buscar um empate. Mesmo com o jogo morno, Lamine Yamal ficou na bronca quando foi substituído já aos 44 minutos do segundo tempo. O atacante reclamou muito com a comissão técnica. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Barcelona COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Presidente da FPF avalia congresso e aprova novo regulamento do Parazão: ‘competição de vanguarda’ Torneio deste ano sairá de 12 para 10 datas, para se adequar a novo calendário da CBF. 09.12.25 16h08 Futebol Dono do Diogão não assina acordo e Bragantino ‘perde’ R$ 300 mil da CBF para reforma de estádio Clube deve mandar partidas do Parazão no estádio de Augusto Corrêa, cidade vizinha a Bragança. 09.12.25 15h43 Futebol Com Souza em obras, Tuna pode mandar partidas do Parazão longe de Belém Informação foi confirmada pelo presidente da Lusa, Miltoniel Santos. 09.12.25 14h23 MMA Sport Club Paulo Victor "Menor CZS" conquista o cinturão após cinco rounds de batalha no Shooto Brasil 134 09.12.25 13h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026 Com rebaixamento de Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, elite de 2026 fica definida e Leão já conhece o cenário da competição 07.12.25 19h08 Futebol FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear. 09.12.25 17h04 Futebol Paysandu define metas para 2026 durante Congresso Técnico da FPF Gerente de futebol Vandick Lima comenta planejamento, competições e ajustes no elenco para o próximo ano 09.12.25 15h44 Futebol Congresso técnico do Parazão é realizado nesta terça (9); evento define grupos e tabela À tarde, será realizado o sorteio dos grupos da competição, que terá um novo formato de disputa em 2026. 09.12.25 12h04