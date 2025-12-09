Barcelona vira sobre Frankfurt e volta a vencer na Champions em retorno do torneio ao Camp Nou

O Barcelona levou um susto do Eintracht Frankfurt, mas foi insistente para virar e fechar o placar de 2 a 1 nesta terça-feira, no retorno da Champions League ao Camp Nou após a reforma do estádio.

O resultado, além de aliviar os espanhóis, que não venciam há duas rodadas, os coloca na 13ª posição, com 10 pontos. Já o Frankfurt chega ao quinto jogo sem vitória e cai para a 30ª posição, com quatro.

O bom momento do Barcelona em La Liga não se refletia na competição europeia. A equipe começou a rodada apenas como 18ª, com derrotas para PSG e Chelsea e apenas empatando com o Club Brugge.

Diante do Frankfurt, que tem campanha ainda pior, a equipe catalã resolveu virar a chave na Champions League. O time pressionava desde os primeiros minutos e chegou a ir às redes com Lewandowski aos 10 minutos, mas o atacante estava impedido.

A pressão continuou, mas os alemães foram mais eficazes. Em contra-ataque, Ansgar Knauff disputou corpo a corpo com Balde e saiu na cara de Joan García. Foi a primeira finalização do Frankfurt, já abrindo o placar.

O Barcelona até voltou a atacar estando atrás do placar, mas desperdiçava a posse de bola ofensiva com poucas chances claras. Os erros do time da casa motivavam o Frankfurt a buscar mais o ataque, e os alemães levaram mais perigo no decorrer do primeiro tempo, ainda que sem ampliar.

Com poucos minutos da segunda etapa, o Frankfurt voltava a pressionar. Quando o Barcelona teve sua chance, Raphinha tinha o gol aberto, mas o passe veio atrasado e ele isolou a finalização.

Pouco depois, Koundé aliviou finalmente os torcedores catalães no Camp Nou. O zagueiro francês apareceu como elemento surpresa e completou de cabeça o cruzamento de Rashford para empatar.

O gol do Barcelona mudou a cara do jogo. O time passou a impôr uma pressão de maneira que não havia conseguido até então, amassando o Frankfurt na defesa. Em novo cruzamento, agora de Lamine Yamal, Koundé novamente cabeceou e virou o placar.

Na sequência, o Barcelona passou a administrar o resultado. O time ainda ameaçou em alguns ataques, mas sem a mesma intensidade apresentada até consolidar a virada. Já o Frankfurt se esforçou em defender e não teve recursos para buscar um empate.

Mesmo com o jogo morno, Lamine Yamal ficou na bronca quando foi substituído já aos 44 minutos do segundo tempo. O atacante reclamou muito com a comissão técnica.