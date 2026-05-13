Barcelona tem 'faixa carimbada' pelo Alavés e não vai igualar recorde de pontos em La Liga Estadão Conteúdo 13.05.26 18h52 Três dias depois de conquistar La Liga com vitória sobre o rival Real Madrid, o Barcelona foi derrotado pelo Alavés por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Estádio de Mendizorroza, em jogo válido pela 36ª rodada. Com o revés, o time da Catalunha não pode mais chegar a 100 pontos ao final do Campeonato Espanhol, pontuação recorde na história da competição. Com o título garantido, o técnico Hansi Flick não pôde contar com algumas peças importantes para o duelo desta quarta, como o brasileiro Raphinha, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, e Frenkie De Jong, poupado por questões físicas. Já o time da casa, que luta contra o rebaixamento, foi com força máxima a campo e encarou a partida como uma verdadeira decisão. Em um primeiro tempo movimentado, Marcus Rashford teve uma grande chance para o Barcelona aos 8 minutos de jogo. Depois de cruzamento de Koundé, o atacante inglês bateu de primeira dentro da grande área, mas errou a pontaria. A resposta do Alavés veio na sequência, aos 12, com Toni Martínez, que arriscou da entrada da área e quase marcou para os donos da casa. No último lance do primeiro tempo, aos 45 minutos, o atacante Ibrahim Diabate abriu o placar. O marfinense aproveitou sobra da cobrança de escanteio e, mesmo puxado pela camisa pela defesa adversária, chutou forte para balançar as redes. Na volta do intervalo, o Alavés quase ampliou a vantagem novamente com Diabate, que testou firme para o chão após cruzamento e obrigou o goleiro Szczesny a praticar bela defesa. Sem tanta criatividade no meio-campo, o time catalão tentou o empate a partir de chutes de longa distância, com Marc Bernal e Dani Olmo, mas sem perigo. Mesmo com substituições promovidas por Flick, a equipe catalã não conseguiu chegar ao empate. Com o resultado, o Barcelona estacionou nos 91 pontos e perdeu a chance de chegar a 100 pontos e igualar a própria marca da temporada 2012-13 e do Real Madrid em 2011-12, melhores campanhas do torneio. Por outro lado, o Alavés sai da zona do rebaixamento e sobe para a 15ª posição, com 40 pontos, um a mais que o Levante, primeiro dentro do Z-4, com 39. Vale destacar que o Girona, que joga nesta rodada contra o Valencia, nesta quinta-feira, pode ultrapassar os bascos em caso de vitória. Na antepenúltima rodada de La Liga, o Barcelona enfrenta o Real Betis no próximo domingo, às 16h (horário de Brasília), em casa, no Camp Nou. No mesmo dia, às 14h (horário de Brasília), o Alavés encara o já rebaixado Real Oviedo, no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Espanhol Alavés Barcelona COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 Competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados. 13.05.26 17h46 Futebol Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. 13.05.26 17h37 Futebol Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. 13.05.26 17h23 Carlos Ferreira Leão em ascensão e Bahia fervendo 13.05.26 14h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. 13.05.26 8h00 Futebol Embalado e líder da Série C, Paysandu tenta reação histórica contra o Vasco na Copa do Brasil Papão encara o Gigante da Colina nesta quarta-feira, em São Januário, precisando reverter desvantagem construída no jogo de ida, em Belém 13.05.26 8h00 JOGOS DE HOJE Vasco x Paysandu: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil Vasco e Paysandu jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 13.05.26 18h00 Futebol Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. 13.05.26 17h23