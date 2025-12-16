Capa Jornal Amazônia
Barcelona sofre diante de rival da 3ª Divisão, mas se classifica para as oitavas na Copa do Rei

Os gols só saíram na parte final da partida, disputada no Estádio Pedro Escartín

Estadão Conteúdo

Com um time misto, o Barcelona sofreu para derrotar o Guadalajara, por 2 a 0, nesta terça-feira, e avançou para as oitavas de final da Copa do Rei. Os gols só saíram na parte final da partida, disputada no Estádio Pedro Escartín, totalmente lotado, com a presença de 8,5 mil torcedores.

Contra um time da terceira divisão espanhola, o Barcelona não demonstrou motivação e entusiasmo para buscar um resultado mais tranquilo. O primeiro gol só saiu aos 31 minutos da etapa final, após cruzamento de De Jong, que encontrou a cabeçada de Christensen. A bola ainda desviou em Martínez e “matou” o goleiro Vicente.

A definição da vaga só veio aos 45 minutos. Lamine Yamal fez belo lançamento no meio da zaga do Guadalajara e achou Rashford, que driblou o goleiro antes de fazer 2 a 0.

DEMAIS RESULTADOS Deportivo La Coruña 1 x 0 Mallorca, Elbar 0 x 1 Elche, CD Eldense 1 x 2 Real Sociedad e Sporting Gijón 0 x 2 Valencia.

Palavras-chave

futebol

Copa do Rei

Guadalajara

Barcelona
