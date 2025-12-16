Barcelona sofre diante de rival da 3ª Divisão, mas se classifica para as oitavas na Copa do Rei Os gols só saíram na parte final da partida, disputada no Estádio Pedro Escartín Estadão Conteúdo 16.12.25 20h27 Com um time misto, o Barcelona sofreu para derrotar o Guadalajara, por 2 a 0, nesta terça-feira, e avançou para as oitavas de final da Copa do Rei. Os gols só saíram na parte final da partida, disputada no Estádio Pedro Escartín, totalmente lotado, com a presença de 8,5 mil torcedores. Contra um time da terceira divisão espanhola, o Barcelona não demonstrou motivação e entusiasmo para buscar um resultado mais tranquilo. O primeiro gol só saiu aos 31 minutos da etapa final, após cruzamento de De Jong, que encontrou a cabeçada de Christensen. A bola ainda desviou em Martínez e “matou” o goleiro Vicente. A definição da vaga só veio aos 45 minutos. Lamine Yamal fez belo lançamento no meio da zaga do Guadalajara e achou Rashford, que driblou o goleiro antes de fazer 2 a 0. DEMAIS RESULTADOS Deportivo La Coruña 1 x 0 Mallorca, Elbar 0 x 1 Elche, CD Eldense 1 x 2 Real Sociedad e Sporting Gijón 0 x 2 Valencia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Rei Guadalajara Barcelona COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano 16.12.25 13h34 Mais esportes Cruzeiro perde para o Osaka, do Japão, na abertura do Mundial de Clube de vôlei Partida ocorreu no ginásio Mangueirinho, em Belém. 16.12.25 12h05 MMA Sport Club Luto no MMA, morre Gerônimo Mondragon a lenda do Mr. Cage 16.12.25 11h51 Futebol Ansiedade e desgaste na novela azulina 16.12.25 11h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com quase um time da base, Paysandu possui 20 atletas para o início da pré-temporada; veja lista Pré-temporada do Papão será em Belém com base no Estádio da Curuzu 11.12.25 12h33 PREÇO Fifa anuncia ingressos populares a US$ 60 para Copa do Mundo de 2026 Nova categoria de ingressos será destinada a torcedores de seleções classificadas após críticas a preços considerados abusivos pela Fifa 16.12.25 23h17 Futebol Uniforme 2026 do Paysandu repercute e recebe críticas dos torcedores: 'Essa eu tenho há 10 anos' A semelhança com as camisas de 2016 geraram uma onda de críticas por parte da torcida 15.12.25 17h36 Mais esportes Mangueirinho sedia Mundial de Vôlei Masculino; veja valores e onde comprar ingressos Capital paraense entra no circuito internacional da modalidade e recebe o torneio entre os dias 16 e 21 de dezembro de 2025. 16.10.25 12h21