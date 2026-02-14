Barcelona reclama de falta de coerência nas arbitragens da RFEF e cobra código disciplinar O clube listou cinco pontos fundamentais para serem avaliados pela RFEF Estadão Conteúdo 14.02.26 12h07 Sem citar adversários, erros específicos ou determinados jogos, o Barcelona entrou com uma reclamação formal na Real Associação Espanhola de Futebol (RFEF) neste sábado cobrando a arbitragem apresentada no futebol do país. De acordo com os catalães, falta coerência e critério disciplinar. Em carta enviada à entidade, o clube catalão expressou sua profunda preocupação com a repetição de critérios homogêneos. No documento, o clube listou cinco pontos fundamentais para serem avaliados pela RFEF. Os itens citados pelo Barcelona e que necessitam de atenção e mudanças são: falta de coerência no critério disciplinar; critérios contraditórios em lances de mão; acumulação de erros relevantes; aplicação e transparência do VAR; e critérios para revisões do VAR. "O FC Barcelona denuncia a existência de decisões omissas relacionadas a lances naturais idênticos, especialmente no que diz respeito às sanções disciplinares. Essa discrepância gera uma dupla sensação incompatível com os princípios de equidade, legalidade e segurança jurídica que devem reger a competição", iniciou a bronca do clube. "O clube demonstrou a inconsistência na interpretação dos lances de mão na área, inclusive em lances arbitrados pelos coproprietários. Essa falsa uniformidade rejeita a percepção de arbitrariedade e a falsa previsibilidade na aplicação do regulamento", seguiu. "Além de casos pontuais, o FC Barcelona sinalizou a repetição de erros flagrantes de arbitragem ao longo do tempo, muitos deles decisivos e prejudiciais à imagem do clube. Essa acumulação afeta diretamente a integridade da competição e gera crescente desconfiança." O VAR, que segundo o Barcelona é uma ferramenta para correção e justiça, também não passou ileso. "O Clube manifesta seu uso racional e correto da tecnologia, especialmente em decisões milimétricas que não são acompanhadas de explicações técnicas conclusivas. Denuncia também a falta de transparência na gestão e publicação dos áudios do VAR", disparou. E cobrou critérios também da parte tecnológica. "O FC Barcelona questiona a falta de um critério claro e consistente para o envio de árbitros para revisão de lances no monitor, o que contribui para uma percepção de insegurança e desigualdade na tomada de decisões. O clube deseja esclarecer que esta iniciativa não visa questionar o profissionalismo da equipe de arbitragem, mas sim exigir uma revisão urgente dos critérios aplicados, a fim de garantir: Uniformidade nas decisões de arbitragem; Tratamento igualitário para todos os clubes; Credibilidade e prestígio das competições. Além disso, o FC Barcelona solicita a publicação integral de todas as gravações de áudio do VAR, independentemente de haver ou não revisão em campo, como medida essencial de transparência e formação dos árbitros." Depois de listas suas cobranças a RFEF, o Barcelona propôs a criação de um código disciplinar ou regulamento específico para árbitros "que estabeleça consequências públicas e transparentes em casos de erros graves ou negligência, com o objetivo de fortalecer a confiança no sistema." "Esta proposta não visa apenas defender os interesses do clube, mas sim contribuir para o bom funcionamento geral da competição e para o benefício de todos os clubes, com o objetivo de evitar a recorrência de situações semelhantes e garantir um quadro claro, estável e equitativo para todos. O FC Barcelona exige que suas solicitações sejam analisadas com a máxima seriedade e que medidas concretas sejam adotadas para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer no futuro." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Espanha Barcelona aribitragem RFEF bronca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Veja o que o Paysandu precisa para se classificar no Parazão 2026 O Papão precisa apenas de suas forças para avançar no Campeonato Paraense, porém, em caso de empate ou derrota para o Santinha, a equipe bicolor terá que 'secar' concorrêntes 13.02.26 15h33 futebol Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12) 13.02.26 12h52 FUTEBOL Segundinha do Parazão 2026 terá 12 clubes; veja quem irá participar Competição definirá dois classificados para a disputa da elite do futebol paraense em 2027 e dois rebaixados para a Série A3 13.02.26 12h43 Futebol Leão mantém invencibilidade no jogo do crivo 13.02.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 14.02.26 7h00 CONQUISTA Lucas Pinheiro Braathen conquista ouro inédito para o Brasil nas Olimpíadas de Inverno Atleta brasileiro se destaca entre 81 participantes no slalom gigante em Milão-Cortina 2026 14.02.26 10h42 futebol Remo termina rodada da Série A fora da zona de rebaixamento pela primeira vez; veja a tabela Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada 13.02.26 9h46 futebol Bruno Guimarães sofre grave lesão e abre chance de Ancelotti testar novos volantes na seleção No dia 16 de março, Ancelotti anunciará a lista de convocados para os amistosos contra França, em Boston, e Croácia, em Orlando, dias 26 e 31 de março 14.02.26 9h27