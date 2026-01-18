Barcelona perde da Real Sociedad e vê vantagem sobre o Real Madrid cair para 1 ponto em LaLiga

Após nove vitórias seguidas em LaLiga, o Barcelona conheceu neste domingo sua terceira derrota no campeonato ao ser superado pela Real Sociedad por 2 a 1 no estádio do rival. O time do técnico Hansi Flick continua como líder do Espanhol, mas viu sua vantagem sobre o Real Madrid diminuir para um ponto (49 e 48). A Real Sociedad chegou aos 24 pontos e está na oitava posição.

A queda do Barcelona aconteceu em um partida em que o time não conseguiu manter sua eficiência no ataque. O brasileiro Raphinha, destaque do time nos últimos jogos, foi poupado após sofrer uma pancada na coxa direita contra o Racing Santander no meio da semana pela Copa do Rei.

No primeiro ataque do jogo deste domingo, a Real Sociedad marcou, em uma cabeçada de Oyarzabal, mas em impedimento claro. O Barcelona respondeu de forma imediata. Lamine Yamal avançou pela direita e cruzou para Pedri, que finalizou forte, mas o goleiro Remiro fez a defesa.

Após o susto inicial, o Barcelona passou a pressionar o time da casa com uma marcação alta. Aos 7 minutos, a estratégia deu resultado. Dani Olmo roubou a bola de Kubo e acionou Fermín, que avançou até a entrada da área e finalizou com precisão, fora do alcance de Remiro. Após revisão do VAR, porém, o gol foi anulado por falta de Dani Olmo no início da jogada.

Os visitantes com muito mais posse de bola (cerca de 75%) foram acumulando finalizações e tiveram o segundo gol anulado aos 21, quando De Jong tocou para as redes de cabeça, mas novamente em posição clara de impedimento. A Real Sociedad só conseguiu sua primeira finalização aos 26 em um contra-ataque que terminou com uma finalização fraca de Guedes.

Lamine Yamal, que era constantemente acionado, aproveitou uma sobra na área da Real Sociedad após disputa de Koundé e marcou. Novamente o gol foi anulado por impedimento, desta vez milimétrico.

Após 4 gols anulados, o primeiro validado saiu aos 32 e foi do time da casa. Kubo recebeu a bola na ponta direita e passou para Aramburu, que fez um cruzamento preciso na segunda trave. Oyarzabal, sem marcação, acertou um voleio, sem chance para Joan Garcia. Em desvantagem, o Barcelona procurou acelerar o jogo e aos 49 teve um pênalti marcado em cima de Yamal, mas a marcação foi anulada após impedimento no início do lance.

O Barcelona começou o segundo tempo com uma bola na trave de Dani Olmo em busca do empate. Hansi Flick mexeu na equipe antes dos 15 minutos e colocou em campo Lewandowski, Rashford e promoveu a reestreia de João Cancelo. Foi com um cabeceio de Rashford após cruzamento de Yamal que o Barcelona chegou ao empate aos 25 minutos, mas viu o rival retomar vantagem logo na sequência.

Após cruzamento da esquerda, Soler finaliza forte e Joan García defende com o peito. No rebote, Soler cruza na segunda trave e Guedes marca de voleio. Nos acréscimos, Rashford quase empatou ao acertar a trave. Dono do melhor ataque de LaLiga, com 54 gols, o Barcelona terminou a partida com 25 finalizações contra apenas 8 da Real Sociedad, que tem menos da metade de gols marcados (26), mas neste domingo foi muito mais eficiente.

O Barcelona volta a jogar na quarta-feira, pela Champions League, contra o Slavia Praga, na República Checa. A Real Sociedad enfrenta o Celta novamente no Estádio Anoeta pela 21ª rodada de LaLiga.

Confira os resultados dos jogos deste domingo de LaLiga:

Getafe 0 x 1 Valencia Atlético de Madrid 1 x 0 Alavés Celta Vigo 3 x 0 Rayo Vallecano