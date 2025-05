Barcelona e Yamal acertam renovação até 2031 e jovem assinará quando fizer 18 anos

O Barcelona anunciou, nesta terça-feira, a extensão do contrato do atacante Lamine Yamal por mais seis anos - até junho de 2031. A joia de 17 anos é um dos destaques do clube catalão e um dos principais responsáveis pela recuperação da equipe, que venceu três títulos na atual temporada.

"O Barcelona e Lamine Yamal chegaram a um acordo para a renovação de seu contrato, que agora o vinculará ao clube até 30 de junho de 2031", anunciou o clube. "O jogador assinou seu novo contrato na terça-feira, na sede do clube, na presença do presidente do Barcelona, Joan Laporta, do primeiro vice-presidente, Rafa Yusta, e do diretor esportivo do Clube, Anderson Luis de Souza 'Deco', entre outros."

O contrato anterior expiraria em 2026. O novo acordo será ativado em 13 de julho, quando o atleta completará 18 anos e poderá assinar um acordo por mais de três temporadas de duração, algo não permitido a menores de idade. Para se resguardar de outros gigantes europeus, o Barcelona manteve a multa de rescisão no valor de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6,4 bilhões) no novo vínculo, oferecendo ao atleta uma boa valorização salarial e bonificação por metas atingidas.

Após uma temporada frustrante e de crise financeira, que culminou na saída do técnico Xavi Hernández e na chegada do alemão Hansi Flick, o Barcelona se levantou, com um setor ofensivo arrasador formado por nomes como Pedri, Raphinha, Yamal, Lewandowski e Ferrán Torres, e conquistou o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha, superando o rival Real Madrid em todos os quatro duelos disputados.

"Peça-chave do elenco que conquistou a tríplice coroa nesta temporada, o jovem já é considerado um dos melhores jogadores do mundo. Lamine já disputou 106 partidas pelo time principal e acumulou uma impressionante série de recordes, tornando-se o mais jovem artilheiro da história do Espanhol, da Copa do Rei e da Supercopa, além de ser o jogador mais jovem a chegar à centésima partida pelo time azul e grená", diz o comunicado.

Nascido em Mataró, no entorno da capital da Catalunha, Yamal chegou ao centro de formação de La Masia aos 7 anos e estreou no time profissional aos 15, em 2023, chamando a atenção pela habilidade, visão de jogo, velocidade e chutes de longa distância. Apesar da curta carreira, o camisa 19 já soma 25 gols e 34 assistências pela equipe principal e vaga cativa na seleção da Espanha.