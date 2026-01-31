Barcelona desperdiça muitas chances, mas derrota o Elche e garante liderança de La Liga Com o triunfo, o Barcelona chegou aos 55 pontos e garantiu mais uma rodada na liderança. Estadão Conteúdo 31.01.26 19h17 O Barcelona, com 65% de posse de bola, finalizou 17 vezes na primeira etapa, cinco delas no alvo e três na trave (duas na mesma jogada). (X/ @FCBarcelona) O Barcelona cansou de desperdiçar chances, mas fez o suficiente para vencer o Elche por 3 a 1 neste sábado no Estádio Manuel Martinez Valero, em Elche, pela 22ª rodada de La Liga. Com o triunfo, o Barcelona chegou aos 55 pontos e garantiu mais uma rodada na liderança. Segundo colocado, o Real Madrid tem 51 e enfrenta o Rayo Vallecano no domingo. O Elche permanece com 24 e está na 12ª posição. Melhor ataque do campeonato, com média superior a 2,5 gols por jogo, o Barcelona abriu o placar logo aos 6 minutos, com Dani Olmo deixando Lamine Yamal livre diante do Iñaki Pena. O atacante de 18 anos driblou o goleiro rival e marcou sem problemas. Os visitantes foram acumulando e desperdiçando chances até que aos 29 o Elche aproveitou falha defensiva do rival. Álvaro iludiu a linha defensiva alta do Barcelona, ficou praticamente cara a cara com o goleiro Joan Garcia e empatou com um chute rasteiro bem colocado, cruzado. O time visitante conseguiu terminar a primeira etapa em vantagem após Ferran Torres marcar aos 40. Ele concluiu dentro da área depois de uma tabela com De Jong. O Barcelona, com 65% de posse de bola, finalizou 17 vezes na primeira etapa, cinco delas no alvo e três na trave (duas na mesma jogada). O Elche, por sua vez, conseguiu marcar em seu único chute a gol em cinco tentativas. O brasileiro Raphinha, responsável por 2 finalizações do Barcelona, não voltou ao campo após o intervalo. Com um desconforto muscular, ele deu lugar a Rashford. O Elche chegou a empatar no início do segundo tempo, mas o gol foi impedido por impedimento. O time do técnico Hansi Flick continuou criando muito mais do que o adversário e chegou ao terceiro gol justamente com Rashford. Após arrancada e cruzamento de Yamal pela direita, o atacante inglês aproveitou um corte da zaga e na pequena área completou para o gol aos 27. Com os dois times adotando marcação alta, a partida ficou franca com lances de perigo de ambos os lados, mas sem alteração no placar. O Barcelona terminou o jogo com 30 finalizações e 61% de posse de bola. O Barcelona volta a campo na terça-feira, quando enfrenta o Albacete, fora de casa, pelas quartas de final da Copa do Rei. O líder de La Liga volta ao campeonato no sábado, contra o Mallorca, em Barcelona. O Elche tenta a reabilitação contra a Real Sociedad, também no sábado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol La Liga Barcelona Elche COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 MMA Sport Club Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão 30.01.26 12h13 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Carlos Ferreira Molho de pimenta na rivalidade 30.01.26 10h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (31/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 31.01.26 7h00 PARAZÃO Remo joga com um a mais, domina o São Francisco, mas fica no 0 a 0 no Parazão Leão Azul teve superioridade numérica desde o primeiro tempo, pressionou em Belterra, mas esbarrou na defesa adversária e nas condições do gramado 31.01.26 18h02 PARAZÃO 2026 Carlinhos critica gramado após primeiro tempo do Remo: 'Tem que driblar buraco e marcador' Segundo o centroavante azulino, o estado do campo tem dificultado o estilo de jogo da equipe contra o São Francisco, em Belterra 31.01.26 17h15 muay thai Mãe e filha paraenses dividem treinos, dificuldades e o sonho de crescer no MMA em São Paulo Atletas vivem em São Paulo e buscam sonham no MMA 31.01.26 9h00