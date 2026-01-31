Barcelona desperdiça muitas chances, mas derrota o Elche e garante liderança de La Liga

O Barcelona cansou de desperdiçar chances, mas fez o suficiente para vencer o Elche por 3 a 1 neste sábado no Estádio Manuel Martinez Valero, em Elche, pela 22ª rodada de La Liga. Com o triunfo, o Barcelona chegou aos 55 pontos e garantiu mais uma rodada na liderança. Segundo colocado, o Real Madrid tem 51 e enfrenta o Rayo Vallecano no domingo. O Elche permanece com 24 e está na 12ª posição.

Melhor ataque do campeonato, com média superior a 2,5 gols por jogo, o Barcelona abriu o placar logo aos 6 minutos, com Dani Olmo deixando Lamine Yamal livre diante do Iñaki Pena. O atacante de 18 anos driblou o goleiro rival e marcou sem problemas. Os visitantes foram acumulando e desperdiçando chances até que aos 29 o Elche aproveitou falha defensiva do rival.

Álvaro iludiu a linha defensiva alta do Barcelona, ficou praticamente cara a cara com o goleiro Joan Garcia e empatou com um chute rasteiro bem colocado, cruzado. O time visitante conseguiu terminar a primeira etapa em vantagem após Ferran Torres marcar aos 40. Ele concluiu dentro da área depois de uma tabela com De Jong.

O Barcelona, com 65% de posse de bola, finalizou 17 vezes na primeira etapa, cinco delas no alvo e três na trave (duas na mesma jogada). O Elche, por sua vez, conseguiu marcar em seu único chute a gol em cinco tentativas.

O brasileiro Raphinha, responsável por 2 finalizações do Barcelona, não voltou ao campo após o intervalo. Com um desconforto muscular, ele deu lugar a Rashford. O Elche chegou a empatar no início do segundo tempo, mas o gol foi impedido por impedimento.

O time do técnico Hansi Flick continuou criando muito mais do que o adversário e chegou ao terceiro gol justamente com Rashford. Após arrancada e cruzamento de Yamal pela direita, o atacante inglês aproveitou um corte da zaga e na pequena área completou para o gol aos 27.

Com os dois times adotando marcação alta, a partida ficou franca com lances de perigo de ambos os lados, mas sem alteração no placar. O Barcelona terminou o jogo com 30 finalizações e 61% de posse de bola.

O Barcelona volta a campo na terça-feira, quando enfrenta o Albacete, fora de casa, pelas quartas de final da Copa do Rei. O líder de La Liga volta ao campeonato no sábado, contra o Mallorca, em Barcelona. O Elche tenta a reabilitação contra a Real Sociedad, também no sábado.