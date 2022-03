Barcelona de Guayaquil x América-MG: onde assistir e o horário de hoje (15/03) pela Libertadores

As equipes Barcelona de Guayaquil e América-MG disputam nesta terça-feira (15/03), partida válida pela Libertadores 2022. A partida está programada para começar às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

VEJA MAIS

Onde assistir Barcelona de Guayaquil x América-MG?

A partida Barcelona de Guayaquil x América-MG pode ser assistida pelo streaming Conmebol TV

Como Barcelona de Guayaquil x América-MG chegam para o jogo?

O América-MG não tem mais chances de avançar às semifinais do Campeonato Mineiro, mas o Barcelona de Guayaquil vem de mais uma vitória no Campeonato Equatoriano e está com 100% de aproveitamento.

FICHA TÉCNICA

Barcelona de Guayaquil x América-MG

Libertadores

Local: Estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador.

Data/Horário: 15 de março de 2022, 21h30

VEJA MAIS

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barcelona de Guayaquil: Jailson; Patric, Iago Maidana, Eder, Marlon; Juninho, Lucas Kal, Alê; Pedrinho, Everaldo e Wellington Paulista. TÉCNICO: Marquinhos Santos

América-MG: Javier Burrai; Pedro Velasco, Dario Aimar, Carlos Rodríguez, Leonel Quiñónez; Bruno Piñatares, Adonis Preciado, Leonai Souza; Jonathan Perlaza, Leandro Martínez; Gonzalo Mastriani. TÉCNICO: Jorge Célico

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)