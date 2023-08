Barcelona anuncia contratação de Noah Darvich; cláusula de sub-17 é de R$5,4 bilhões

O Barcelona divulgou nesta terça-feira (08), a contratação do sub-17 Noah Darvich, como reforço do time B. O alemão assinou por três temporadas com o clube espanhol, até 2026, por 2,5 milhões de euros (R$13,45 milhões).

Com passagem por seleções alemãs de base, Darvich tem cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros, ou seja, R$5,4 bilhões. Revelado pelo Freiburg, Darvich possui enorme técnica com passes e arremates da perna esquerda. Seu destaque foi na disputa da Eurocopa sub-17 deste ano, vencida pela Alemanha, onde contribuiu com 2 gols e 4 assistências.

O contrato, assinado ainda nesta terça-feira, inclui uma série de bônus por metas, envolvendo a subida do alemão para o elenco principal do Barcelona. Nesse caso, a contratação pode chegar a 10 milhões de euros (R$53,81 milhões), segundo o jornal esportivo espanhol, ‘Mundo Deportivo’.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)