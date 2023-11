Barcarenense busca apoio para disputar Campeonato Latino-Americano de Triathlon, em Fortaleza

Inscrito para disputar o Campeonato Latino Americano de Triathlon, o Ironman 70.3, que será disputado em Fortaleza, no dia 19 de novembro, o barcarenense Paulo Elidio, 52 anos, batalha para conseguir recursos financeiros e custear as despesas da viagem. A competição classifica 70 atletas para a disputa do Mundial de 2024, que ocorrerá na cidade de Taupo, na Nova Zelândia. Um dos seus principais objetivos é levar o nome de Barcarena país afora.

Paulo conseguiu comprar as passagens da viagem, estadia, no entanto, ainda falta dinheiro para pagar sua alimentação e aluguel para transportar a sua bike, em Fortaleza (Arquivo pessoal)

Paulo tem um currículo de vencedor, o que o credencia a ser destaque no Ironman 70.3 com grande chance de medalha. Em julho deste ano, ele foi campeão da 9° etapa da Copa Brasil de Águas Abertas, realizada em Mosqueiro, distrito de Belém. Também venceu o CAT Sênior F, organização pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), onde nadou cinco quilômetros, entre outros títulos. Há um ano e quatro meses praticando a modalidade, atualmente o atleta está em quarto lugar no ranking da Liga Paraense de Triathlon (LPTRI).

“Sempre tive vontade de praticar o triathlon mas achava que não era capaz. Foi quando surgiu a oportunidade de competir no Sprint Triathlon, em Vila dos Cabanos, na praia do Caripi. Daí não parei mais, fiz minha filiação na LPTRI, e participei de todas as competições organizadas pela liga. Hoje sou o quarto no ranking da Liga no Pará! A próxima competição será a minha primeira a nível internacional, pois o Ironman de Fortaleza vai ser também o Campeonato Latino-Americano de Triathlon, e eu vou em busca de uma vaga para o Mundial da Nova Zelândia”, disse Paulo Elidio.

Há um ano e quatro meses praticando a modalidade, atualmente o atleta está em quarto lugar no ranking da Liga Paraense de Triathlon (LPTRI) (Arquivo pessoal)

Ele conta que não possui patrocínio, por conta disso, todas as suas despesas são custeadas por recursos próprios. O esportista conseguiu comprar as passagens da viagem, estadia, no entanto, ainda falta dinheiro para pagar sua alimentação e aluguel para transportar a sua bike, em Fortaleza. Segundo Paulo Elidio, as pessoas interessadas em contribuir podem fazer doações via PIX. A chave é: 426 516 892 20. Para mais informações, basta entrar em contato com o atleta pelo número (91) 98232-7350.

A origem do triatlo

O triathlon (ou triatlo) é uma modalidade esportiva resultante da combinação de três outras: natação, ciclismo e corrida. Nos últimos dez anos, é notável o crescimento do interesse pelo triatlo no Brasil. Se antes poucos conheciam o esporte, atualmente existem até competições televisionadas. O nascimento do triatlo ocorreu nos Estados Unidos, em particular em um clube de atletismo situado em San Diego.

Campeonato-Latinoamericano Ironman 70.3

Nesta oitava edição, a prova realizada em Fortaleza ganhou o status de campeonato latinoamericano do maior circuito de triathlon do mundo, que conta com mais de 260 provas distribuídas pelos cinco continentes. O evento está previsto para ocorrer em 19 de novembro, distribuirá US$ 50 mil, o equivalente a R$ 250 mil, em prêmios para os competidores e deve injetar aproximadamente R$ 16 milhões na economia local. O circuito de Fortaleza compreende 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21.1 km de corrida.