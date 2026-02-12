Bap projeta hegemonia no continente a jornal espanhol: 'Fla quer ser o Real Madrid da América' "O Flamengo pensa grande e observa o que Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain estão fazendo", comentou. Estadão Conteúdo 12.02.26 11h47 Após um 2025 em que superou todas as expectativas logo em seu primeiro mandato com os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, entre os mais importantes, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, projeta uma temporada de mais trabalho e também com mais conquistas para a sala de troféus rubro-negra. Em entrevista ao jornal espanhol As ele disse ter como espelho, o clube mais vencedor não só da Espanha, mas também do mundo. "Sempre sonhei grande. Sempre pensei ser (o Flamengo) o Real Madrid das Américas. Observo o que o Real Madrid faz. Tento entender quais foram os seus sucessos para trabalhar adequadamente no que posso adaptar à realidade do Brasil e identificar os erros que posso evitar repetir", afirmou o dirigente. Na conversa, ele chegou a citar o episódio dos "Galácticos", time de estrelas que tinha nomes como Ronaldo, Roberto Carlos, Zidane, Beckham e Figo, entre os jogadores mais badalados, montado na gestão do presidente Florentino Pérez, para fazer uma análise do seu pensamento. "Do ponto de vista do marketing foi sensacional, mas do ponto de vista esportivo, não". Mas se o clube merengue é o alvo principal do dirigente, sua visão não aplica somente ao Real. Agremiações de ponta da Europa também estão no seu radar. "O Flamengo pensa grande e observa o que Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain estão fazendo", comentou. O modelo de negócios para tornar o time carioca uma verdadeira potência vai além de uma boa gestão administrativa e a montagem de um elenco de primeira. Bap citou até uma visita ao Santiago Bernabéu com a esposa para jantar a fim de explicar a sua linha de pensamento. "Estávamos ali porque alguém havia recomendado a carne de lá. Após a refeição, não consegui mais esconder. 'Quero ver a que horas termina o serviço, o que eles oferecem, que tipo de pessoas frequentam o estádio'. No fim ela (mulher) entendeu que viemos aqui buscar ideias para o Flamengo e o Maracanã", afirmou Bap. Na entrevista ao diário espanhol, Bap deixou claro que para o Flamengo manter o seu apetite pelas conquistas dentro de campo, o trabalho precisa ser árduo e o aprendizado vai vir a todo momento. "Ganhar nem sempre é bom e perder nem sempre é ruim. O sucesso do ano passado não significa necessariamente que teremos outra grande temporada. O fato de as coisas estarem indo muito bem cria uma certa situação dentro do grupo. Pode ser positiva ou nem tanto. Estamos trabalhando duro para ter um ótimo 2026, mesmo não tendo começado bem o ano (perdeu o título da Supercopa para o Corinthians). Vamos melhorar. Com certeza", afirmou o dirigente. Dono do maior faturamento na América do Sul, Bap comentou na entrevista que a inspiração para transformar a grandiosidade do clube em potência econômica veio também de um outro gigante espanhol. "Ferran Soriano e sua gestão do Barcelona foram a inspiração para o Flamengo de hoje. O modelo e a inspiração foi 100% Barcelona por causa de Ferran Soriano e seu livro 'A bola não entra por acaso'. As nossas condições eram idênticas às descritas para o Barcelona daquela época", afirmou o mandatário rubro-negro. Por fim a contratação de Lucas Paquetá, segundo Bap, expõe a credibilidade que a forma de gerir o Flamengo tem junto aos seus credores. "O Flamengo contratou Lucas Paquetá após negociações muito difíceis. O West Ham não pediu nenhuma nota promissória bancária, nenhuma carta de garantia de que o Flamengo pagaria. Tenho muito orgulho disso. Assim como o Atlético de Madrid não pediu isso com Samuel Lino", disse Bap ao noticioso espanhol. 