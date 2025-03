'Baile histórico' e 'samba': imprensa argentina se diverte após goleada sobre o Brasil

A goleada dos argentinos sobre o Brasil na noite desta terça-feira, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, ainda não acabou. Pelo menos para a imprensa argentina. Além do placar elástico, outros "ingredientes" como a atuação de gala dos anfitriões e as provocações feitas por Raphinha, foram combustível para alimentar ainda mais a ironia dos rivais sobre a equipe de Dorival Júnior.

O jornal "Olé" aproveitou o resultado positivo para situar o momento das duas equipes no cenário mundial. "Respeite as patentes. Para aplaudir o campeão mundial, o bicampeão sul-americano e o homem que mudou as coisas em Wembley, é preciso muito mais do que palavras vazias".

O atacante Raphinha, que criou uma polêmica antes da partida ao prometer gol e "porrada" nos argentinos dentro de Buenos Aires, em entrevista ao ex-craque Romário, não passou batido. Provocado pelos rivais durante todo o jogo, ele também foi alvo de ironia.

"Enquanto o Brasil fala e bate, a Argentina joga... E como. Sem Messi, sem Lautaro, sem Lisandro, sem Dybala, sem Lo Celso", destacou o periódico ao comentar sobre a superioridade dos anfitriões quando a bola começou a rolar.

Os 12 primeiros minutos de futebol exuberante sobre o Brasil, que definiram a vantagem de 2 a 0 na etapa inicial, também entraram na lista de provocações. "A Scaloneta levou (o Brasil) para um passeio em um primeiro tempo perfeito para deixar claro quem manda no jogo ao dizer: 'Aqui está o papai'"

Dono do placar mais elástico da 14ª rodada, detentor da liderança isolada e com um adversário nocauteado em campo. O "Clarín" classificou o clássico como uma "noite memorável".

Diante do "baile" oferecido ao time de Dorival, o jornal usou o humor fino para lembrar que os 4 a 1 vieram sem a presença de seu grande maestro: Lionel Messi. Até Maradona chegou a ser lembrado pela publicação.

"O esporte é injusto... É injusto que que Lionel Messi tenha tido que assistir pela televisão, que Diego Maradona não possa nos deixar uma frase imortal para descrever o que aconteceu no estádio Monumental. O espetáculo que a seleção Argentina fez contra o Brasil será lembrado por muito tempo em um lugar especial pelos torcedores argentinos".