Bahia x Azuriz: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (19/04) pela Copa do Brasil

Os times Bahia e Azuriz disputam nesta terça-feira (19/04), em partida válida pela Copa do Brasil 2022. A partida está programada para começar às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, Salvador, Bahia. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Bahia x Azuriz?

A partida Bahia x Azuriz pode ser assistida pelo streaming Premiere FC

Como Bahia x Azuriz chegam para o jogo?

Bahia e Azuriz nunca se enfrentaram. O Bahia está com cinco vitórias consecutivas e na liderança da Série B do Brasileirão. Já o Azuriz, vem de baixo rendimento no Campeonato Paranaense.

FICHA TÉCNICA

Bahia x Azuriz

Copa do Brasil

Local: Arena Fonte Nova, Salvador, Bahia

Data/Horário: 19 de abril de 2022, 19h30

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Djalma Silva; Falcão, Patrick de Lucca e Daniel; Marco Antônio, Jacaré e Matheus Davó. TÉCNICO: Guto Ferreira

Azuriz: Caio; Igor Bosel, Salazar, Vinícius Guarapuava e Jamerson; Natan (Fábio), Vanderson e Fabrício Oya; Edson Carioca, Berguinho e Rone. TÉCNICO: Fabiano Daitx

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)