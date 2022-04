Villarreal x Valencia: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (19/04) pela La Liga

As equipes Villarreal x Valencia entram em campo às 16h30 (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (19/04), para disputar a 33° rodada do Campeonato Espanhol, a La liga. A partida inicia às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Madrigal, em Vila-Real. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Villarreal x Valencia ao vivo?

A partida Villarreal x Valencia pode ser acompanhada ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como Villarreal x Valencia chegam para o jogo?

Villarreal está em 7° lugar na La Liga e já passou por 13 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. A equipe marcou 51 gols e sofreu 31. Suas últimas 5 partidas lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Valencia ocupa a 10° posição e acumula 10 vitórias, 12 empates, 10 derrotas, 44 gols marcados e 46 gols sofridos. Nos seus últimos 5 jogos, o time passou por 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Prováveis escalações

Villarreal: Rulli; Pau Torres, Albiol, Mandi; Foyth, Capoue, Lo Celso, Parejo, Pedraza; Pino e Chukwueze. Técnico: Unai Emery.

Valencia: Cillessen; Thierry Correia, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayá; Guillamón, Soler, Moriba; Guedes, Musah e Hugo Duro. Técnico: José Bordalás.

Ficha técnica - Villarreal x Valencia

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Madrigal, em Vila-Real

Data/horário: 19 de abril de 2022, às 16h30