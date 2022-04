Remo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (19/04) pela Copa do Brasil

Os times Remo e Cruzeiro disputam nesta terça-feira (19/04), em partida válida pela Copa do Brasil 2022. A partida está programada para começar às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Baenão, em Belém. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Remo x Cruzeiro?

A partida Remo x Cruzeiro pode ser assistida pelo streaming Amazon Prime

Como Remo x Cruzeiro chegam para o jogo?

No último jogo, o Remo perdeu para o Manaus, por 1 a 0, na segunda rodada da Série C do Brasileiro. Já o Cruzeiro, venceu os dois últimos jogos.

FICHA TÉCNICA

Remo x Cruzeiro

Copa do Brasil

Local: Estádio Baenão, em Belém

Data/Horário: 19 de abril de 2022, 21h30

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e Leonan; Anderson Uchôa, Paulinho Curuá e Felipe Gedoz; Bruno Alves, Vanilson e Brenner. TÉCNICO: Paulo Bonamigo

Cruzeiro: Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Wagner (Zé Ivaldo) e Rafael Santos; Willian Oliveira, Miticov e João Paulo; Waguininho, Vitor Leque (Jajá) e Rodolfo. TÉCNICO: Paulo Pezzolano

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)