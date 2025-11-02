Bahia vira para cima do Red Bull Bragantino na estreia de Mancini e retorno de Everton Ribeiro Estadão Conteúdo 02.11.25 18h42 O Red Bull Bragantino até parecia que iria se reabilitar logo na estreia do técnico Vagner Mancini, mas acabou sendo derrotado de virada, por 2 a 1, para o Bahia, na tarde deste domingo (02), na Arena Fonte Nova, em Salvador, com dois gols do artilheiro Willian José. O duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão também marcou o retorno do meia Everton Ribeiro, que voltou ao futebol após passar por cirurgia para retirar um câncer na tireóide. Foi dos pés do camisa 10 que começou a jogada para o segundo gol da virada do Bahia. Com o resultado, o time baiano segue como melhor mandante do Brasileirão, e tranquilo na quinta colocação com 52 pontos, cada vez mais perto de uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Apesar de ter uma vasta experiência, com 30 clubes na carreira, Vagner Mancini chegou ao Red Bull Bragantino com a missão de salvar a equipe do rebaixamento e começou sua trajetória sofrendo uma virada. Ele foi chamado às pressas para substituir Fernando Seabra. Com 36 pontos, está apenas há cinco pontos do Vitória, tem 31 e é o primeiro time da zona de rebaixamento. O duelo começou bastante equilibrado, mas foi o Red Bull Bragantino quem abriu o placar, mesmo jogando fora de casa. Aos 19 minutos, Henry Mosquera arrancou pela direita, invadiu a área e cruzou para trás. Lucas Barbosa conseguiu apenas desviar e a bola sobrou livre para Matheus Fernandes chegar finalizando para o fundo da rede, sem chances para o goleiro Ronaldo. O Bahia seguia tentando equilibrar o jogo, mas seguiu vendo o Red Bull Bragantino criar as melhores oportunidades. De qualquer forma, na principal oportunidade que teve no ataque, os donos da casa chegaram em um chute de fora da área Erick Pulga, que saiu pela linha de fundo. Na volta para o segundo tempo, Rogério Ceni fez algumas mudanças no Bahia e colocou o time para cima em busca do empate. Depois de muito tentar, o gol de igualdade saiu aos 29 minutos. Luciano Juba cruzou na medida para Willian Joé testar firme para o fundo da rede. Nos minutos finais, enquanto o Bahia buscava a virada, o Red Bull seguiu se defendendo como pode. Mas, após a entrada de Everton Ribeiro, que voltou ao futebol após passar por cirurgia para retirar um câncer na tireóide, não teve jeito e os donos da casa chegaram a virada. Aos 44, o camisa 10 que havia acabado de entrar, encontrou Tiago livre do lado direito, que foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para William José, mais uma vez, dar a vitória ao Bahia. De virada, pelo placar de 2 a 1. Sem tempo para descanso, as duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (05) para a disputa da 32ª rodada do Brasileirão. O Red Bull Bragantino recebe o Corinthians, no estádio Cícero de Souza Marques, às 19h. Mais tarde, às 20h, o Bahia visita o Atlético-MG, na Arena MRV. FICHA TÉCNICA BAHIA 2 X 1 RED BULL BRAGANTINO BAHIA - Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Erick), Jean Lucas (Everton Ribeiro) e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Kayky (Tiago), Willian José e Erick Pulga (Cauly). Técnico: Rogério Ceni. RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinicius e Vanderlan; Gabriel, Juninho Capixaba (Praxedes) e Eric Ramires (Matheus Fernandes/Fabinho); Lucas Barbosa, Eduardo Sasha (Isidro Pitta) e Henry Mosquera (Fernando). Técnico: Vagner Mancini. ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ). GOLS - Matheus Fernandes, aos 19 minutos, do primeiro tempo. Willian José, aos 29 e aos 44 minutos, do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Danilo Fernandes, Michel Araújo e Santiago Mingo (Bahia) e Alix Vinicius, Isidro Pitta, Lucas Barbosa e Vanderlan (Red Bull Bragantino) . PÚBLICO - 43.129 total. RENDA - R$ 1.524.916,00 LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Bahia Red Bul Bragantino Everton Ribeiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES série d 2026 Clubes paraenses aprovam mudanças da CBF para a Série D, mas alertam para desafios financeiros A partir de 2026, a competição terá 96 clubes e seis vagas de acesso à Série C; dirigentes de Águia, Bragantino e Castanhal comentam expectativas e impactos 02.11.25 9h00 CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 Carlos Ferreira Leão em domingo de luz, por nova vida 02.11.25 7h00 Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 Campeonato Brasileiro Internacional x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Brasileirão Internacional e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.11.25 17h30 Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 FUTEBOL 'Hoje é dia de Leão': Remo encara a Chapecoense em confronto direto pelo acesso à Série A Remo quer a sétima vitória seguida na Série B e se aproximar do acesso à elite do futebol brasileiro 02.11.25 7h30