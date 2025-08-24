Bahia vence, segue no G4 da Série A e mantém Santos próximo da zona de rebaixamento Vojvoda fará sua estreia enfrentando o Fluminense no domingo, na Vila Belmiro. Estadão Conteúdo 24.08.25 18h13 Sem Neymar, suspenso, o Santos se afundou ainda mais em crise ao perder do Bahia por 2 a 0, neste domingo, em Salvador, pela 21ª rodada do Brasileiro. O time da Vila Belmiro acumula duas derrotas seguidas, estacionou nos 21 pontos e está próximo da zona de rebaixamento, na 15ª posição. O Bahia, com 36 pontos, é o quarto do Brasileiro. Após a goleada para o Vasco, a demissão de Cleber Xavier e a invasão do CT por torcedores, o técnico recém-contratado Juan Pablo Vojvoda viu a partida nas tribunas da Arena Fonte Nova. O auxiliar Matheus Bachi, que comandou os treinos durante a semana, tentou reforçar a marcação no meio campo santista com dois volantes, João Schmidt e Tomás Rincón. O esquema, porém, desmoronou logo no início de jogo. Contra um adversário com trabalho já consolidado (Rogério Ceni dirige o Bahia desde setembro de 2023), o Santos deixava espaços para o time da casa, que aproveitou aos 11 minutos. Luciano Juba recebeu de Everton Ribeiro, com espaço, na intermediária. O lateral teve tempo de dominar, já ajeitando para a finalização, e bateu forte, sem chance para o goleiro Gabriel Brazão, que reclamou bastante do espaço deixado para o adversário. Com vantagem no placar, o Bahia procurava trocar passes no ataque até achar brechas para ameaçar o gol santista. O time paulista até apresentava posse de bola, mas na intermediária quando se aproximava da área rival encontrava o Bahia muito bem posicionado, sem espaço para finalizar. As primeiras participações efetivas do goleiro Ronaldo só aconteceram na parte final do primeiro tempo. Na saída para o intervalo, o capitão santista, Tomás Rincón, chegou a citar um certo domínio dos visitantes, mas afirmou que faltava finalização. No segundo tempo, Rogério Ceni voltou com Lucho Rodriguez no lugar de William José. E foi o atacante uruguaio o autor do segundo gol do Bahia. Ele foi acionado em velocidade por Everton Ribeiro, invadiu a área e bateu na saída de Gabriel Brazão, aos 14 minutos. A folga no placar permitiu que o técnico do Bahia mexesse no time a fim de preservar fisicamente seus principais jogadores. O mandante administrava o jogo, enquanto o Santos pouco ameaçava. E sob olhares do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que estava na Arena Fonte Nova e nesta segunda-feira anuncia a convocação para as últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o Santos amargou sua 11ª derrota no Brasileiro, e o Bahia festejou seu 10º triunfo. Até a próxima rodada, Vojvoda terá uma semana para preparar o time em busca da reabilitação enfrentando o Fluminense no domingo, na Vila Belmiro. O Bahia joga na quinta-feira, também contra o Fluminense, pelas quartas de final da Copa do Brasil, em Salvador. FICHA TÉCNICA: BAHIA 2 X 0 SANTOS BAHIA - Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Acevedo (Rezende) e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Ademir (Cauly), Kayky (Tiago) e William José (Lucho Rodriguez). Técnico: Rogério Ceni. SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Luisão, Luan Peres e Escobar (Souza); João Schmidt (Hyan), Tomás Rincón, Gabriel Bontempo (Caballero), Barreal e Rollheiser; Tiquinho Soares (Luca Meirelles). Técnico: Matheus Bachi (auxiliar técnico). GOLS - Luciano Juba, aos 11 minutos do primeiro tempo, e Lucho Rodriguez, aos 14 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Ademir e Acevedo (Bahia), Rollheiser (Santos). ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS). RENDA: R$ 1.912.336,00. PÚBLICO: 45.813. LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Santos Bahia 