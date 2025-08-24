Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Bahia vence, segue no G4 da Série A e mantém Santos próximo da zona de rebaixamento

Vojvoda fará sua estreia enfrentando o Fluminense no domingo, na Vila Belmiro.

Estadão Conteúdo

Sem Neymar, suspenso, o Santos se afundou ainda mais em crise ao perder do Bahia por 2 a 0, neste domingo, em Salvador, pela 21ª rodada do Brasileiro. O time da Vila Belmiro acumula duas derrotas seguidas, estacionou nos 21 pontos e está próximo da zona de rebaixamento, na 15ª posição. O Bahia, com 36 pontos, é o quarto do Brasileiro.

Após a goleada para o Vasco, a demissão de Cleber Xavier e a invasão do CT por torcedores, o técnico recém-contratado Juan Pablo Vojvoda viu a partida nas tribunas da Arena Fonte Nova. O auxiliar Matheus Bachi, que comandou os treinos durante a semana, tentou reforçar a marcação no meio campo santista com dois volantes, João Schmidt e Tomás Rincón. O esquema, porém, desmoronou logo no início de jogo.

Contra um adversário com trabalho já consolidado (Rogério Ceni dirige o Bahia desde setembro de 2023), o Santos deixava espaços para o time da casa, que aproveitou aos 11 minutos. Luciano Juba recebeu de Everton Ribeiro, com espaço, na intermediária. O lateral teve tempo de dominar, já ajeitando para a finalização, e bateu forte, sem chance para o goleiro Gabriel Brazão, que reclamou bastante do espaço deixado para o adversário.

Com vantagem no placar, o Bahia procurava trocar passes no ataque até achar brechas para ameaçar o gol santista. O time paulista até apresentava posse de bola, mas na intermediária quando se aproximava da área rival encontrava o Bahia muito bem posicionado, sem espaço para finalizar.

As primeiras participações efetivas do goleiro Ronaldo só aconteceram na parte final do primeiro tempo. Na saída para o intervalo, o capitão santista, Tomás Rincón, chegou a citar um certo domínio dos visitantes, mas afirmou que faltava finalização.

No segundo tempo, Rogério Ceni voltou com Lucho Rodriguez no lugar de William José. E foi o atacante uruguaio o autor do segundo gol do Bahia. Ele foi acionado em velocidade por Everton Ribeiro, invadiu a área e bateu na saída de Gabriel Brazão, aos 14 minutos.

A folga no placar permitiu que o técnico do Bahia mexesse no time a fim de preservar fisicamente seus principais jogadores. O mandante administrava o jogo, enquanto o Santos pouco ameaçava. E sob olhares do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que estava na Arena Fonte Nova e nesta segunda-feira anuncia a convocação para as últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o Santos amargou sua 11ª derrota no Brasileiro, e o Bahia festejou seu 10º triunfo.

Até a próxima rodada, Vojvoda terá uma semana para preparar o time em busca da reabilitação enfrentando o Fluminense no domingo, na Vila Belmiro. O Bahia joga na quinta-feira, também contra o Fluminense, pelas quartas de final da Copa do Brasil, em Salvador.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 2 X 0 SANTOS

BAHIA - Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Acevedo (Rezende) e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Ademir (Cauly), Kayky (Tiago) e William José (Lucho Rodriguez). Técnico: Rogério Ceni.

SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Luisão, Luan Peres e Escobar (Souza); João Schmidt (Hyan), Tomás Rincón, Gabriel Bontempo (Caballero), Barreal e Rollheiser; Tiquinho Soares (Luca Meirelles). Técnico: Matheus Bachi (auxiliar técnico).

GOLS - Luciano Juba, aos 11 minutos do primeiro tempo, e Lucho Rodriguez, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ademir e Acevedo (Bahia), Rollheiser (Santos).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA: R$ 1.912.336,00.

PÚBLICO: 45.813.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

Santos

Bahia
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Após empate fora de casa, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Criciúma-SC

Leão Azul busca recuperação em casa após dois empates seguidos na competição

24.08.25 18h55

Futebol

Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B

Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém

24.08.25 8h00

SÉRIE B

Pedro Rocha soma 14 gols na temporada e levanta debate sobre dependência do Remo

Atacante é artilheiro da Série B, responsável por 12 pontos do clube, mas colunistas divergem sobre a necessidade de alternativas no setor ofensivo

23.08.25 10h00

SÉRIE B

Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba

Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico

22.08.25 15h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

24.08.25 7h00

Bola

Projeto 'Palcos do Futebol' promete repaginar estádios paraenses, entre eles o tradicional Souza

Ao todo, R$ 1,3 milhão serão aplicados no Souza, Diogão e CT do Castanhal, ampliando a capacidade de jogos e campeonatos disputados nas praças esportivas

24.08.25 9h00

Futebol

Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B

Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém

24.08.25 8h00

esportes

Seleção feminina leva susto, mas vira sobre a França e avança às oitavas no Mundial de vôlei

A equipe comandada por José Roberto Guimarães começou mal, cometendo muitos erros e saiu atrás por 2 a 0

24.08.25 11h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda